Elecciones en Río Negro | Facundo López: «La gente definió una cuestión nacional»

El candidato a senador de Juntos Defendemos Río Negro, Facundo López, dijo que no tenía todavía resultados totales de las provincia, pero adelantó que «la gente definió una cuestión nacional», en una entrevista con Canal 10.

La tendencia que se mantiene a nivel provincial, aunque aún sin resultados oficiales es una ventaja en senadores de Fuerza Patria (que lidera Martín Soria), y en el caso de Diputados la ventaja sería de LLA (Aníbal Tortoriello)

López indicó que los votantes no tuvieron en cuenta los esfuerzos que se han realizado a nivel municipal y provincial. El candidato, que lideraba la lista oficialista junto a Andrea Confini, aseguró que hicieron una buena elección en Viedma, como históricamente ha sucedido.

«Cláramente la gente eligió una cuestión de los extremos, no de los consensos», al hacer referencia a LLA y Fuerza Patria, aseguró López. «Mañana seguiremos gobernando como siempre», dijo con resignación. Señaló que la elección se nacionalizó y algo parecido estaría ocurriendo en Neuquén y Santa Cruz.

Muena también admitió que Juntos quedó tercero

Juan Pablo Muena, candidato a diputado nacional de Juntos Defendemos Río Negro, minutos antes de las 21 habló con la prensa en Bariloche y admitió que los rionegrinos optaron por los «partidos nacionales» y remarcó que la elección se polarizó.

El barilochense dijo que en su ciudad Juntos cosechó el 20% de los votos.