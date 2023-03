Elecciones en Roca 2023: qué hacer si no votaste

La ciudad de General Roca eligió autoridades municipales. Este año tuvo 11 listas, pero los candidatos a la intendencia fueron seis. ¿Qué hacer si no estuviste en la ciudad para ir a votar? ¿Qué trámite tenes que presentar si no tenías DNI autorizado para emitir el sufragio? RÍO NEGRO RADIO entrevistó a Mariela Pagano, presidenta de la Junta Electoral de Roca, que explicó el paso a paso para quienes no emitieron su voto.

Pagano aseguró que los motivos por los cuales la ciudadanía no va a votar pueden ser varios y el modo de resolverlo es particular en cada caso. Detalló las diferente situaciones y el modo de resolverlo:

Robo o extravío:

Si quien debe votar perdió el DNI o se lo robaron, debe acercarse a la comisaria mas cercana a su domicilio y hacer la exposición. La policía le entregará un certificado para poder, luego, justificar la ausencia de voto.

Enfermedad:

Si el vecino o la vecina transita una enfermedad que le impida ir a votar, deberá justificar el voto con un certificado de un profesional de salud en el que asegure que el paciente no pudo acercarse a votar.

No estar en la ciudad:

Para que la no emisión de voto sea justificada, en caso de no encontrarse en Roca, debe encontrarse a más de 500 kilómetros. En el lugar donde se encuentre, deberá asisitir a una comisaría y solicitar el certificado de no emisión de voto. No obstante, Pagano aseguró: «sabemos por experiencias anteriores que no siempre la policía de otra provincia extiende esos certificados en elecciones municipales. Ante esos casos, le decimos a los vecinos que tengan una compra a su nombre en ese día para poder justificar el no voto. O los pasajes que puedan mostrar el día que fue y que volvió«.

Para justificar la ausencia de voto hay hasta 60 días posteriores a la elección. Se puede hacer de manera personal en las oficinas de la Junta Electoral de Roca o a través de un mail que se habilitará en la web del municipio desde el día martes 14 de marzo.

Por ultimo, explicó que quienes no votan y no presentan la justificación de su ausencia se convierten en infractores y caerá cobre ellos una multa económica.

Escuchá a Mariela Pagano en RÍO NEGRO RADIO:

