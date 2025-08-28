Elisa Carrió apuntó contra Karina Milei por las presuntas coimas en Discapacidad: «El personaje más oscuro»

La líder de la Coalición Cívica, Elisa «Lilita» Carrió, criticó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien definió como «el personaje más oscuro» del Gobierno nacional. Sobre los audios de presuntas coimas en Discapacidad dijo que si ella estaría involucrada sería imposible que el jefe de Estado no esté al tanto de la operación.

“[Karina] es el personaje más oscuro, y su codicia y forma de ejercer el poder son inescindibles de Milei. No me digan que Karina acumula y recauda dinero y que su hermano no está. Karina Milei es Javier», sostuvo en una entrevista en +Periodismo de la LN+.

“¿No denotan la oscuridad en la cara de esa mujer? Las mujeres lo entendemos mucho mejor que los hombres, pero ¿nosotros nos bancamos esa oscuridad?“, opinó.

Además hizo una acusación. «Ella es la cajera tanto en el caso $LIBRA, que es un negocio para ellos, como en todo el negocio de la salud», afirmó.

Elisa Carrió habló de corrupción en Salud

Por otro lado, Carrió dijo que se investiga otra presunta trama de corrupción dentro del sistema de salud donde también involucró a Karina Milei. “Algo mucho más amplio, que está dejando sin salud a todo el país”, adelantó. Señaló que esperará para que no sea dentro de las campañas porque «no formo parte de operaciones políticas”.

Para Carrió hay similitudes con lo que ocurrió en los 90. “La matriz de corrupción menemista es muy parecida a esta. Tiene mucho componente menemista”, comparó.

Y añadió: “Se trata de dos formas del peronismo. Acá sea Milei o Cristina están votando peronismo, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Estamos enredados en dos formas antirrepublicanas. Hay un peronismo republicano, pero acá no está”.

Sus críticas también fueron hacia el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que estuvo el miércolesen la Cámara de Diputados: “Nadie debe dudar de que Francos forma parte de un sector del peronismo. Fue funcionario y casi controlador de lo que fue [Daniel] Scioli en el poder. Es una figura clave en medio de este desastre. Es un cínico del poder. Tiene el poder de defender lo indefendible. Sofista de la vieja democracia griega», expresó.