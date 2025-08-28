Javier Milei participará del almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio este jueves, luego de los incidentes en Lomas de Zamora

El presidente Javier Milei participará este jueves del almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

Milei será recibido al mediodía por la nueva titular de la entidad, Bettina Bulgheroni, que en mayo pasado fue la primera mujer designada al frente de la organización que nuclea a las principales centrales empresarias del país.

El mandatario ya había hablado ante ese foro hace más de un año, el 15 de mayo de 2024, ocasión en que había prometido cerrar “todos los grifos de la emisión monetaria”.

“No le pidan peras al olmo. No voy a ser un intervencionista. Voy a ser un liberal libertario y creo que ustedes son los creadores de riqueza”, expresó en aquella oportunidad ante los empresarios.

Ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora: el Ministerio de Seguridad evalúa una denuncia penal

En un recorrido de campaña por Lomas de Zamora, Javier Milei fue agredido con piedras y botellazos. El presidente iba junto a su hermana, Karina Milei, y candidatos de La Libertad Avanza a bordo de una camioneta, la cual tuvo que evacuar el lugar. Desde el Ministerio de Seguridad anticiparon una denuncia contra sospechosos identificados.

La ministra Patricia Bullrich indicó en sus redes sociales tras el episodio que fue un «ataque organizado» por parte del kirchnerismo.

Posteriormente, en contacto con LN+, dijo que hay detenidos y que además en el lugar identificaron a funcionarios municipales y barras bravas.

“Estaba el secretario de seguridad de Lomas de Zamora agitando. Es decir el secretario de inseguridad”, mencionó.