Manuel Adorni confirmó que hay dos detenidos por el ataque a Javier Milei y que el presidente está bien

El vocero presidencial Manuel Adorni volvió a realizar su habitual conferencia de prensa. Se trató de la primera luego de la filtración de los audios del extitular de Andis, Diego Spagnuolo, que mencionan presuntas coimas en Discapacidad. El funcionario confirmó que hay dos detenidos por el ataque que sufrió Javier Milei ayer en Lomas de Zamora. «No se va a decretar ningún feriado nacional por los hechos acontecidos en el día de ayer», ironizó.

«Dos personas fueron detenidas y ya se encuentra a disposición de la justicia por atentar contra el Presidente de la Nación y la comitiva que lo acompañaba durante su actividad en Lomas de Zamora durante el día de ayer», indicó Adorni en el inicio de la conferencia de prensa.

Manuel Adorni habló sobre la agenda de Javier Milei

Sostuvo que Milei se encuentra “en muy buen estado de salud” y trabajando desde Olivos, para luego participar del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICYP).

«Argentina volvió a tener un año electoral y volvieron a aparecer los ataques violentos, los paros extorsivos, las leyes sin financiamiento y las operaciones mediáticas», dijo el vocero.

“No pueden soportar que se haya desplomado la inflación y que 12 millones de personas hayan salido de la pobreza”, manifestó.

La última conferencia del vocero presidencial había sido el 8 de agosto. Fue la primera luego del escándalo por la filtración de los audios del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, que habla de presuntas coimas en Discapacidad. Este jueves no hubo ronda de preguntas.

Manuel Adorni desmintió que no se transmitirá el mundial 2026 en la TV Pública

Por otro lado, habló sobre los derechos televisivos del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. «#Han operado mediáticamente diciendo que la televisión pública no va a transmitir el Mundial. Esto es falso”, desmintió.

Agregó que se están llevando adelante las gestiones necesarias para garantizar la cobertura del evento futbolístico.