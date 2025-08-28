Los DNU del gobierno de Javier Milei que aumentaron el presupuesto para medicamentos en Discapacidad y otros organismos

En medio de la polémica que envuelve a funcionarios del Gobierno por presuntas coimas en Discapacidad, revelaron que el presidente Javier Milei había ampliado mediante decretos, varias partidas destinadas para ANDIS y otras áreas del Estado.

El presidente usó unos cinco decretos entre marzo de 2024 y junio de 2025 para ampliar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de distintas áreas del Estado como Defensa, Seguridad y Salud.

Según la información revelada en Noticias Argentinas, destinó fondos millonarios para la compra de productos farmacéuticos y medicinales.

Fondos para organismos que no contaban con presupuesto previo para medicamentos

Las ampliaciones para la Andis habrían ascendido de esta manera a 2,25 billones de pesos, mientras que las partidas adicionales para la adquisición de insumos medicinales en ministerios y entes públicos alcanzaron los 176.407 millones de pesos.

Además de los refuerzos presupuestarios a las carteras de Defensa, Seguridad y Salud, señalaron que el DNU 594/2024, publicado en el Boletín Oficial el 8 de julio de 2024, destinó recursos por 35 millones de pesos a las Autoridad Regulatoria Nuclear y 6,5 millones de pesos al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Lo que llamó la atención de estos presupuestos es que ninguno de los organismos tenía partidas destinadas a productos farmacéuticos y medicinales en el último Presupuesto aprobado por el Congreso. Por este motivo, las partidas fueron incorporadas de manera excepcional por el Gobierno en 2024.

Con la información recabada, revelaron que en total el presidente aprobó por DNU aumentos en las cuentas de la Agencia de Discapacidad y sumaron fondos extraordinarios para compras de medicamentos en organismos que no contaban con esas previsiones en sus presupuestos originales.

con información de Noticias Argentinas