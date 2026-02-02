Emergencia ígnea en la Patagonia: Nación decretó zona de desastre en Santa Cruz por el avance del fuego

El fuego arrasó con 704 hectáreas del Paque Nacional Los Glaciares (Foto: PN Los Glaciares)

El mapa de la crisis ígnea en el sur argentino terminó de completarse este lunes. El presidente Javier Milei oficializó, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 80/2026, la declaración de emergencia ígnea y zona de desastre para la provincia de Santa Cruz.

La medida responde a un escenario «crítico y desbordado» por la sequía, los rayos y temperaturas inusuales que amenazan áreas protegidas de valor mundial.

Los Glaciares y la Ruta 3: los puntos críticos del incendio en Santa Cruz

Aunque la atención nacional estaba centrada en Los Alerces, la situación en Santa Cruz escaló rápidamente. El decreto pone especial énfasis en la protección del Parque Nacional Los Glaciares, pero los focos más agresivos se detectaron al sur de Puerto San Julián.

La magnitud de las llamas encendió las alarmas logísticas:

Cerca de la Ruta 3: Uno de los frentes principales avanzó hasta situarse a solo 10 kilómetros de la Ruta Nacional 3 , la principal arteria de comunicación de la Patagonia.

Uno de los frentes principales avanzó hasta situarse a solo , la principal arteria de comunicación de la Patagonia. Amenaza a viviendas: El fuego llegó a 4.000 metros del Campo El Montañés, obligando a un monitoreo constante para evitar evacuaciones.

El fuego llegó a 4.000 metros del Campo El Montañés, obligando a un monitoreo constante para evitar evacuaciones. Áreas protegidas: Se reportan daños significativos en la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke.

Qué implica el DNU 80/2026 que declara la zona de desastre en Santa Cruz

Con la firma de todo el gabinete nacional, la norma extiende la emergencia por el plazo de un año. Esto permite a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) agilizar fondos y mover recursos sin las trabas burocráticas habituales.

Actualmente, el despliegue en toda la Patagonia suma 426 brigadistas y 20 medios aéreos. «La capacidad de respuesta operativa local ha sido superada», reza el texto oficial, justificando la intervención directa del Estado Nacional para la restauración de las zonas degradadas y la prevención de nuevos focos.