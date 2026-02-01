Incendios en la Patagonia: el fuego ya arrasó más 45 mil hectáreas y hay cuatro parques nacionales en alerta

La situación por los incendios forestales en la Patagonia alcanzó un punto de extrema criticidad este domingo. El fuego ya devastó más de 45.000 hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces y mantiene en vilo a otros tres parques nacionales de la región: Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín. El avance simultáneo de los focos obligó a un despliegue masivo de brigadistas en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.

Desde la Administración de Parques Nacionales (APN) informaron que la complejidad del escenario radica en la simultaneidad de los focos en las zonas Norte y Centro. Las condiciones meteorológicas actuales, marcadas por temperaturas elevadas, vientos intensos y una baja humedad relativa, complican las tareas de control y aumentan el riesgo de propagación hacia nuevas áreas de bosque nativo.

Incendios en la Patagonia: el operativo en cifras

En el operativo de emergencia en Los Alerces trabajan actualmente 247 personas de la APN en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y unos 265 efectivos de la jurisdicción de Chubut. Ante la magnitud del siniestro, el organismo nacional mantiene preparados a otros 300 brigadistas de diferentes regiones del país para garantizar los recambios en la línea de fuego.

Como parte del protocolo logístico, las autoridades dispusieron el cierre de la Portada Norte del parque y la restricción total del uso náutico recreativo en el Lago Futalaufquen, con el fin de facilitar la operación de los 20 medios aéreos desplegados en la zona. «Se recuerda que los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso», remarcaron desde el comando de incidentes.

Santa Cruz entra en emergencia

La crisis ígnea motivó que el Gobierno nacional decidiera oficializar en las próximas horas la declaración de Emergencia Ígnea para la provincia de Santa Cruz, sumándola así a las jurisdicciones de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa que ya cuentan con este estatus legal.

En territorio santacruceño, los incendios se concentran al sur de Puerto San Julián, afectando sectores críticos como la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke.

El panorama a corto plazo es desafiante, ya que no se prevén precipitaciones para las próximas jornadas. En total, el Estado nacional ya movilizó a 426 brigadistas para intentar contener los diversos frentes que atraviesan pastizales y bosques en una de las temporadas más difíciles para la región.