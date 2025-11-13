En Casa Rosada, Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con el gobernador de Salta: las reformas como parte de la agenda

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron este martes en Casa Rosada al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. La reunión se enmarcó en la serie de nuevos contactos que el gobierno nacional estableció con las autoridades provinciales, tras los recientes cambios en la conformación del Gabinete nacional. Sáenz planteó la urgencia de conocer la agenda legislativa del Congreso.

En declaraciones previas al encuentro, el gobernador salteño enfatizó la importancia de abordar las «urgencias» de las provincias y sostuvo que la «falta de federalismo» impide la competitividad de los gobiernos locales. Sáenz mencionó temas como la ley de «Ficha Limpia» y criticó la centralización de oportunidades, que empuja a los jóvenes provinciales a buscar trabajo en la capital federal.

El mandatario provincial pidió medidas de mediano y largo plazo, y valoró la predisposición al diálogo del presidente Javier Milei. No obstante, propuso reabrir el debate sobre la ley de coparticipación federal. Sáenz reclamó que se termine con la imposición de agendas políticas desde Buenos Aires y la restricción sobre el uso de tierras productivas en las provincias.

Contactos con gobernadores por parte del gobierno de Javier Milei

Luego de la reunión con el gobernador salteño, Adorni y Santilli tenían previsto replicar el encuentro por la tarde con el mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en Casa Rosada. Santilli, quien el día anterior visitó Entre Ríos y se reunió con Rogelio Frigerio, busca completar el contacto inicial con diez de los veinte gobernadores que ya habían sido convocados previamente por el Ejecutivo.

Hasta la fecha, los funcionarios nacionales establecieron diálogos con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Para los próximos días, se planificó que el ministro Santilli viaje a Mendoza el viernes para reunirse con Alfredo Cornejo. El sábado, el funcionario cerrará la semana en Neuquén, donde mantendrá su primer contacto con el gobernador Rolando Figueroa.

Según informaron desde el Gobierno nacional, esperan finalizar las reuniones «mano a mano» con los mandatarios provinciales durante la próxima semana. Este esquema de encuentros busca reforzar los canales de diálogo con las administraciones provinciales en un contexto de discusiones legislativas y fiscales.

Con Agencia de Noticias Argentinas.