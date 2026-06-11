En medio de la polémica, Manuel Adorni anunció que presentará su informe de gestión en el Senado

Manuel Adorni anunció este jueves 11 de junio que asistirá al Senado de la Nación luego de un largo periodo de inasistencia. En medio de la polémica por su patrimonio, el funcionario se lo confirmó a los integrantes de la mesa política. La titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, salió a apurarlo para que se presente cuanto antes.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Adorni comunicó que brindará su informe de gestión en el Senado «durante el mes de julio».

El mensaje del funcionario surge en medio de fuertes controversias por la presentación de su declaración jurada, a lo que se sumó su testimonio de este miércoles en donde aseveró que tenía aproximadamente medio millón de dólares en negro, los cuales había omitido desde que ingresó al Estado.

Victoria Villarruel al cruce por el anuncio de Manuel Adorni

La titular del Senado cuestionó al funcionario por su poca concurrencia en la Cámara alta. «Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25», indicó.

En su pedido, Villarruel le solicitó ir durante este mes de junio para presentar su informe de gestión, y citó el artículo 101 de la Constitución Nacional: “El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 71”.

En este sentido, indicó que convocó a Labor Parlamentaria para el próximo miércoles 17.

El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual… pic.twitter.com/04T6iVWiJL — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 11, 2026



