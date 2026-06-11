Los videos de Manuel Adorni que contradicen su versión sobre la compra de Bitcoin: «No estaba muy metido»

El relato del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el origen de su patrimonio sumó un nuevo capítulo de fuertes contradicciones. Luego de que el funcionario afirmara en una reciente entrevista televisiva que su fortuna proviene de inversiones tempranas en criptomonedas, salieron a la luz varios videos que desdicen por completo su propia línea de tiempo.

En sus recientes declaraciones públicas, el exvocero aseguró haber incursionado en el universo del Bitcoin durante el año 2013, para luego realizar una fuerte apuesta económica en 2014 al colocar unos 200.000 dólares en ese activo digital. Según su versión actual, esos movimientos financieros le reportaron una ganancia adicional de 300.000 dólares.

No obstante, los especialistas en el mercado cripto advierten que en 2013 la moneda apenas registraba movimientos relevantes para el público general y solo un grupo minúsculo de expertos operaba con ella, un perfil que choca directamente con el nivel de conocimiento que el propio funcionario admitía tener años después.

La maniobra discursiva quedó expuesta al viralizarse una charla virtual sobre finanzas transmitida en el 2020, donde Adorni relató su primer contacto real con este ecosistema. En esa exposición, reconoció que su acercamiento inicial se dio cuando el Bitcoin rondaba los seis mil dólares, una cotización que el activo recién alcanzó por primera vez en octubre de 2017.

Las confesiones de Manuel Adorni sobre Bitcoin

Durante la exposición organizada por una billetera digital difundida por Infobae, el funcionario detalló ante la audiencia cómo descubrió la criptomoneda gracias a la actitud de unos alumnos mientras dictaba una clase de finanzas públicas.

«Entro a dar una clase y veo a un pibe con dos alrededor con una notebook, como muy atentos y les digo: ‘¿Che, qué estás haciendo?’. ‘Compré Bitcoin’. Yo no estaba muy metido en el tema. Y le digo: ‘¿Y qué estás haciendo?’, porque la verdad que no entendía«, se lo escucha decir en el video.

El relato continuó con una anécdota en la que confesó haber juntado unos siete mil dólares entre varios estudiantes para experimentar y monitorear, clase a clase, si efectivamente iban a perder todos sus ahorros o no.

“Pusimos entre todos, juntamos siete mil dólares y lo íbamos monitoreando, pero era impresionante, porque todas las clases, el debate era cuánto estaba el bitcoin y si el bitcoin efectivamente los iba a hacer perder todos los ahorros o no. Terminó la cursada y terminaron ganando, no sé, qué sé yo, el 10%, pero, pero ya desde hace cinco años yo empecé a topar cuando no había la facilidad que hay hoy para operar, porque hace cinco años no estaban todas las aplicaciones que hay hoy”, acotó.

Asimismo, comentó que hacía seis ó siete meses había empezado a aceptar pagos de publicidad en redes de criptomonedas: «Se ve que el mundo avanza, pero el mundo está bancarizado y el mundo tiene otra cultura financiera. En Argentina me parece que todavía, todavía hay que trabajar en esa maduración».

A este video, se reveló otro registro de Adorni en una charla virtual hablando de Bitcoin en octubre 2022, el cual fue replicado por el propio ex presidente, Alberto Fernández.

«Después, vos me decís, che, bueno, ¿y Bitcoin? ¿Es una burbuja? ¡Qué sé yo! No sé. A mí lo que me parece de Bitcoin es que me gustaría probarlo cuando no haya demanda del otro lado, ¿no? Un día que alguien tenga para vender y del otro lado no haya nadie que quiera comprar. Bueno, veremos«, sentenció.