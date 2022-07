En medio de la tensión social, “Wado” De Pedro y Juan Grabois compartieron un acto

Corresponsalía Buenos Aires

En medio del clima de tensión por el reclamo de movimientos sociales por mayores ingresos, el ministro del Interior, el camporista Eduardo “Wado” De Pedro, y el dirigente Juan Grabois (Movimiento de Trabajadores Excluidos) compartieron un acto en la provincia de Catamarca.

De Pedro y Grabois encabezaron la cuarta “Asamblea por un Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal”, donde el ministro participó por videoconferencia porque contrajo Covid.

“Todos sabemos el potencial y la fuerza que tienen los sectores productivos de la Argentina para hacer escuchar sus voces y que esas voces estén plasmadas en proyectos de desarrollo”, expresó De Pedro.

El funcionario señaló: “En este proceso de escucha estamos haciendo con movimientos sociales, coordinado por Juan (Grabois), tomamos nota de las necesidades y creatividad de los compañeros y compañeras que se va a complementar con la estructura productiva para poder soñar y pensar juntos una Argentina que funcione, más federal y más justa”.

Por su parte, Grabois sostuvo: “Hoy estamos en un momento muy jorobado para los humildes, los laburantes, por la pérdida del poder adquisitivo. Estamos peleando por un salario básico universal, por un aumento de las jubilaciones y salarios que no llegan a cubrir la canasta básica. Los trabajadores que cobran el Potenciar Trabajo están esperando su aguinaldo”.

El dirigente social se mostró optimista. “Yo creo que algunas de esas batallas las vamos a ganar, y las vamos a ganar pronto. Pero aun si lográramos ganar todo, no estamos resolviendo todos los problemas ni los problemas de fondo”, dijo.

“Eso resuelve el día a día: parar la olla, tener la comida y no tener que pensar todo el día qué le vamos a llevar a nuestros pibes a casa. No resuelve la tierra, el techo, el trabajo, el cuidado del ambiente, la salud y la educación. Eso no se puede resolver improvisando, se tiene que hacer planificando, para que cuando se abra una ventana de oportunidad sepamos lo que tenemos que hacer”, explicó.

También estuvo presente Pablo “Tato” Giles, subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, que contó cómo surgió la propuesta de las asambleas: “Desde el Ministerio del Interior veníamos desarrollando un Plan Federal que comprende las 1.000 obras estratégicas y prioritarias para desarrollar el federalismo con el que soñamos. Un federalismo con justicia social, con nuestra gente adentro”.

“A partir del diálogo con Juan, incorporamos otra perspectiva para incluir temáticas de salud, ambiente, educación, economía popular, ambiente, que además varían de acuerdo a cada provincia”, manifestó.

El encuentro se produjo un día después de las masivas movilizaciones de organizaciones sociales y partidos de izquierda en el centro porteño en reclamo por un refuerzo de ingresos, que incluye el salario básico universal, una propuesta de Grabois que aún no consigue un apoyo unánime del oficialismo.