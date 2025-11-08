En Río Negro, ARSA registra un 6% de usuarios comerciales y lanza un plan de regularización

Sólo 15.000 usuarios -se aproxima al 6%- están registrados como comerciales, con sus correspondientes tarifas. Foto: Marcelo Ochoa.

Solo un 6% de los usuarios del servicio de agua de ARSA están registrados como comerciales, pero se estiman que la cantidad es superior y, por eso, la empresa provincial lanzó un programa de reempadronamiento para su correcta facturación.

La concesionaria provincial explica que “la campaña está destinada a los usuarios comerciales” y “forma parte del plan de modernización y actualización de las bases de datos y sistemas” para que ARSA consiga la empresa viene implementando para optimizar la gestión y mejorar la atención a los usuarios.

En Río Negro, ARSA presta servicios de agua a 262.000 usuarios, de los cuales, al 63% de ellos (164.660) también tienen cloacas.

En su padrón general, unos 15.000 son conexiones que figuran como comerciales.

La regularización se propone con un llamado público a los usuarios. No hay fecha inicial de cierre aunque en ARSA se pretende que entre abril y junio se disponga de la información para la correspondiente actualización de la base de datos.

Cobertura del servicio 262.000 Usuarios del servicio de agua, de los cuales, al 63% de ellos (164.660) también tienen cloacas.

La convocatoria -indica la concesionaria- plantea un “trámite sencillo y rápido”, concurriendo a las oficinas de la empresa.

La subgerenta Comercial, Julieta Faroux explicó esta actualización en que la empresa “está en un cambio de sistema, con un proceso de modernización”.

Remarcó que se pretende “poder facturar lo que realmente corresponde” y, para eso, se “requiere de información más precisa” de la existente. Admitió que se están encontrando “diferencias” y confirmó de un registro de unas 15.000 cuentas de usuarios comerciales. Son pocos”, entiende, a partir de verificaciones con municipios u organismos.“Todo es muy manual. Se necesita esta información para emigrar a un nuevo sistema y poder tener factura digital”, agregó.

Además del blanqueo planteado a los usuarios, la subgerenta reconoció que la concesionaria “está realizando relevamiento in situ. El objetivo -remarcó- es facturar al usuario lo que realmente corresponde, a favor de ambas partes. Y nosotros disponer de datos precisos para llegar a un nuevo sistema y la facturación electrónica”.

La concesionaria de los servicios de agua y de cloacas compró 10.000 medidores, que servirán para renovar o para su incorporación en el sistema provincial.

En relación a la tarifa, el costo del servicio comercial es superior al residencial, aproximadamente un 40% mayor, aunque el monto definitivo depende del tipo de actividad.

Faroux comentó que el reempadronamiento se cumplen en las oficinas pero informó que en página de la prestadora se encuentran direcciones de correos electrónicos donde se pueden realizar diferentes consultas.

En otra parte, Faroux precisó que un 70% de los usuarios tienen instalados medidores y que la empresa adquirió una partida de unos 10.000 para continuar con la renovación de las unidades existentes.