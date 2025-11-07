Río Negro concluyó octubre con bajas en sus ingresos nacionales y provinciales

a facturación de la actividad comercial creció un 1%, pero la inflación fue del 2,1%. Foto: Marcelo Ochoa

Los ingresos tributarios de octubre en Río Negro evidenciaron bajas.

Los envíos nacionales cayeron en un 3,2% y la recaudación rionegrina retrocedió un 0,4% en relación a septiembre.

En concreto, ambos canales de recursos totalizaron un retroceso por encima de los 4.100 millones.

Las asignaciones de Nación significan el 67,4% de las percepciones impositivas de la Provincia y el resto pertenece a impuestos rionegrinos.

La recaudación $ 118.632 Ingresos nacionales en el mes pasado, que significa una merma de 3.880 millones en relación a septiembre.

$ 697 Millones más fueron los ingresos por Sellos en octubre por nuevos contratos.

$ 580.618 Millones de ingresos por impuestos provinciales en el lapso enero-octubre 2025, que significa un 79% más que igual perído del 2024.

Los giros de Nación de octubre sumaron 118.632 millones frente a los 122.512 millones del mes anterior. Esa caída llegó a los 3.880 millones, es decir, al 3,2%.

La disminución del cobro impositivo provincial estuvo en los 220 millones, sostenida también por la retracción económica, y eso se reflejó en la reducción de la recaudación de Ingresos Brutos.

En contrapartida, el pago de Sellos tuvo un alza del 18% en comparación con sus ingresos de septiembre. En la Agencia se explica esa variación en la formalización de “puntuales contratos petroleros”.

Puntualmente, el mes pasado, la Provincia percibió 61.885 millones por el cobro de sus impuestos. Suman unos 220 millones menos de los 62.075 millones ingresados en septiembre y 863 millones en relación a los 62.748 millones de agosto.

El descenso de octubre se refleja en el tributo de la actividad económica.

La recaudación provincial también tuvo su retroceso en octubre. Foto: Marcelo Ochoa

El registro de Ingresos Brutos indica una recaudación inferior en 1.201 millones al mes anterior, que significa un 2,4%.

Esta retracción impositiva es un reflejo de que la “actividad comercial claramente no levanta”, admitió el titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri.

La facturación por el movimiento comercial creció un 1% en octubre cuando en septiembre, que es el mes que impacta en esos registros, tuvo un índice inflacionario del 2,1%.

Para Palmieri, octubre es un periodo “estacionalmente un poco más bajo”, recordando que lo mismo ocurrió en el 2024.

Ingresos Brutos arrojó una merma, pero el funcionario también indica un crecimiento del 67% frente a octubre del año pasado. “Es un buen número”, remarcó, aludiendo a que la inflación de los 12 meses estuvo en el 31,8%.

Nivel de actividad

Además, Palmieri repasó la situación por actividad, confirmando que el movimiento turístico en octubre estuvo un 14% por debajo de septiembre y la diferencia negativa llegó al 26% en relación a agosto, que contiene la facturación de las vacaciones de invierno.

La construcción -indicó- sigue con buenos indicadores y señaló que la suba alcanzó el 36% frente al período anterior. Estos números están totalmente ligados a las empresas que están ejecutando el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

La percepción por Sellos -que se vinculan por firmas de contratos- alcanzó a los 4.534 millones, que representó unos 697 millones más que septiembre.

Palmieri explicó ese ascenso por “operaciones puntuales de contratos de la actividad petrolera que generaron una recaudación puntual extraordinaria”.

Finalmente, las columnas por tributos Inmobiliario y de Automotor casi no se alteraron. El primero subió en 42 millones y el segundo cayó en 49 millones.