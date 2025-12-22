En un nuevo operativo, Cipolletti secuestró pirotecnia ilegal con un valor millonario

Un operativo conjunto permitió sacar de circulación una millonaria cantidad de pirotecnia ilegal que se encontraba almacenada en una vivienda del barrio 1200 Viviendas, en Cipolletti. Desde el municipio afirmaron que la intervención se realizó en el marco de la ordenanza de pirotecnia cero y tuvo como punto de partida denuncias realizadas por vecinos del sector.

El procedimiento fue encabezado por la Secretaría de Fiscalización Municipal junto a la Brigada de la Policía de Río Negro, con intervención de la Fiscalía. Tras una investigación previa, se logró identificar un domicilio particular donde se acopiaba y comercializaba pirotecnia prohibida.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler afirmó en sus redes sociales que la mercadería fue «valuada en millones, almacenada sin ninguna medida de seguridad, poniendo en riesgo a familias enteras». Además, agregó que «el responsable enfrentará multas millonarias que pueden superar los $10.000.000».

Con la orden judicial correspondiente, el personal ingresó a la vivienda y encontró una habitación completa utilizada como depósito. Allí se almacenaba una cantidad muy significativa de pirotecnia, sin ningún tipo de medida mínima de seguridad.

El material secuestrado fue valuado en aproximadamente cinco millones de pesos. Además de la infracción a la normativa vigente, la situación representaba un riesgo concreto para la estructura del inmueble y para la seguridad de los vecinos.

El responsable del hecho deberá afrontar una multa que, por la magnitud del secuestro y la posible existencia de antecedentes, podría superar los diez millones de pesos.

«El mensaje es claro: No se vende. No se guarda. No se usa. El que incumple, paga. Vamos a seguir yendo a fondo para cuidar la tranquilidad, la salud y la convivencia de nuestros vecinos», afirmó Buteler.

Desde el Municipio reiteraron la política de tolerancia cero frente a la pirotecnia ilegal y destacaron el trabajo conjunto con la Policía y la Justicia. También remarcaron el rol de los vecinos y recordaron que las denuncias pueden realizarse las 24 horas al 147 o al 109.