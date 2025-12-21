Secuestran pirotecnia ilegal en Cipolletti en un operativo entre el municipio y la policía

La municipalidad de Cipolletti y la policía de Río Negro desarticularon un lugar donde se vendía pirotécnica en forma clandestina.

El intendente Rodrigo Buteler indicó en sus redes sociales que «a partir de una investigación y seguimiento en redes sociales donde se promocionaba la venta clandestina de pirotecnia, nuestro equipo de la Secretaría de Fiscalización Municipal, junto a la Brigada de Apoyo Motorizada (BMA) de la policía de Río Negro se realizó un operativo que terminó con el secuestro de pirotecnia en Venezuela al 1.300″.

Según indicó el jefe comunal, todo el material incautado será destruido, como lo marca la ordenanza de pirotecnia cero que rige en la ciudad.

Multa millonarias por comercializar pirotécnica ilegal

Se informó además que los responsables recibirán multas millonarias por comercializar y promocionar estos productos de manera ilegal, incluso a través de redes sociales y estados de WhatsApp. Las sanciones llegan hasta $5 millones de pesos.

«En Cipolletti somos claros: tolerancia cero con la pirotecnia ilegal. Cuidamos la convivencia, la salud y la tranquilidad de nuestros vecinos», remarcó Buteler.