Cipolletti habilitó una nueva rotonda cerca de la Ruta 151 y modifica el sentido de circulación de calles

Desde este viernes pasado por la tarde, el tránsito en uno de los cruces más conflictivos de la ciudad empezó a cambiar. La habilitación de la nueva rotonda en San Luis y Santa Cruz marcó el inicio de una nueva etapa en la circulación del sector, con una obra pensada para aliviar la congestión diaria, ordenar los recorridos y hacer más seguros los desplazamientos tanto para quienes pasan a diario como para quienes ingresan a la ciudad.

A través de la Secretaría de Obras Públicas, el Municipio informó que desde la tarde del viernes 19 de diciembre quedó habilitada la circulación vehicular sobre la nueva rotonda ubicada en la intersección de las calles San Luis y Santa Cruz.

Foto ilustración: municipio de Cipolletti.

Para su puesta en funcionamiento, se implementó un cambio en el sentido de circulación de las calles Santa Cruz y Azcuénaga. Desde la tarde del viernes pasado, Santa Cruz pasó a tener sentido único este–oeste en el tramo comprendido entre San Luis y la Ruta 151, mientras que Azcuénaga quedó habilitada con circulación oeste–este.

Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización vial dispuesta en la zona, con el objetivo de facilitar la adaptación al nuevo esquema y garantizar una circulación más segura.

Nueva rotonda en Cipolletti: los detalles de la obra

La rotonda ubicada en la intersección de San Luis y Santa Cruz forma parte de una intervención municipal ejecutada por la empresa adjudicataria Quidel. El proyecto no solo contempla la construcción del distribuidor vial, sino también una serie de trabajos complementarios orientados a mejorar la conectividad, el ordenamiento del tránsito y la infraestructura del sector.

Las tareas incluyeron el replanteo y la ejecución integral de la rotonda y de sus accesos, con la correspondiente terminación de carpeta asfáltica. En paralelo, se avanzó con la apertura de calles en puntos estratégicos, como las intersecciones de Alfonsina Storni y Santa Cruz; Santa Cruz y Simón Bolívar; Santa Cruz y Sor Juana Inés de la Cruz; y Juan José Paso y San Luis, con el objetivo de mejorar la circulación y la conectividad barrial.

La obra incorporó además trabajos de infraestructura básica, entre ellos la colocación de cañería de PEAD sobre calle San Luis, y la ejecución de base granular y carpeta asfáltica en calle J. Moyano, en el tramo comprendido entre Mariano Moreno y Saavedra.

Otro de los puntos centrales fue el entubado pluvial en calle Santa Cruz, a la altura del paso ferroviario, donde se instalaron tres caños de 600 milímetros de diámetro. Esta intervención incluyó la readecuación de la calzada y del terraplén, con el fin de mejorar el escurrimiento del agua y reforzar la seguridad vial en un sector clave del trazado urbano.