En Viedma los barrios populares tendrán acceso seguro a la energía eléctrica

El Gobierno de Río Negro, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y la empresa EDERSA firmaron un convenio para garantizar el acceso seguro a la electricidad en barrios populares, ordenando el servicio y mejorando la calidad de vida de las familias.

En Viedma, servirá en primera instancia para culminar con el proceso de normalización eléctrica del barrio Esperanza, donde se verán beneficiadas 338 familias con conexiones domiciliarias y alumbrado público. Luego comenzará el mismo proceso en el barrio El Progreso, alcanzando a otras 110 familias.

Durante el 2025, el plan permitió regularizar a más de 950 familias en siete barrios de Cipolletti y Balsa Las Perlas.

En la capital provincial la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, destacó el enfoque integral de la iniciativa, que no solo contempla la infraestructura eléctrica, sino también el acompañamiento social: «No solamente trabajamos en todo lo que tiene que ver con el tendido eléctrico y la colocación de medidores, sino que hacemos una apuesta más grande, desarrollando también las instalaciones intradomiciliarias».

Por su parte, el jefe de normalización de barrios populares de EDERSA, Sebastián Busader, detalló que «acompañamos a las familias para que no solo puedan acceder a un servicio seguro, previsible y de calidad, sino que después puedan sostenerse en el servicio, sobre todo logrando bajar el consumo, transformándose en usuarios eficientes y obteniendo una factura asequible», agregó Busader, quien además confirmó que «se brindarán talleres de concientización con educación y comunicación permanente».