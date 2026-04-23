Ya funciona en Viedma el nuevo centro de monitoreo de RN Emergencias

El nuevo centro funciona en las instalaciones de la terminal de ómnibus. Fotos: Marcelo Ochoa.

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la capital, quedó habilitado el nuevo centro de monitoreo del RN Emergencia 911 en las instalaciones de la termina de ómnibus. El lugar cuenta con una mayor tecnología, incluida inteligencia artificial, para «prevenir el delito y mejor la respuesta ante emergencias».

Para su puesta en marcha se reacondicionó una parte de la planta baja de la terminal, con una inversión provincial de 295 millones de pesos, que incluye un sector vidriado que permite observar «en tiempo real el funcionamiento del sistema de emergencias, reforzando la cercanía y la transparencia» según se explicó.

Durante el acto que contó con la presencias de las principales autoridades municipales y provinciales el intendente Marcos Castro valoró la decisión política de avanzar con el proyecto y el trabajo conjunto con la Provincia, porque «era lo que Viedma necesitaba y merecía. Este es un proyecto que pone a la ciudad a la vanguardia, integrando tecnología, seguridad e infraestructura en un lugar estratégico».

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, destacó que «estamos dando un salto de calidad en la forma de prevenir y actuar frente al delito. No solo sumamos equipamiento, sino que mejoramos la capacidad de análisis, coordinación y respuesta en tiempo real, lo que se traduce en más eficiencia y mejores resultados para la comunidad».

Centro de monitoreo con tecnología de última generación

El centro cuenta con nueve puestos de monitoreo, 15 computadoras y 25 monitores, además de un moderno videowall integrado por 15 pantallas de 55 pulgadas. Dispone de oficina de descanso y espacios destinados a los responsables de los operativos.

Se destacó que la incorporación de tecnología de última generación —puestos de videovigilancia, servidores de alto rendimiento e inteligencia artificial aplicada— «permite monitorear en tiempo real, para detectar situaciones sospechosas y generar alertas automáticas».

El sistema integra tecnología de reconocimiento automático de patentes, conectada a las bases provinciales y en proceso de articulación con el Anillo Digital Nacional, «lo que amplía los controles y permite identificar vehículos en tiempo real».

Viedma cuenta con 87 cámaras operativas y El Cóndor con otras 10, conformando una red estratégica de vigilancia, y está previsto para los próximos meses la incorporación de 25 nuevas cámaras y 5 dispositivos LPR.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana de la Provincia, José Arcajo, fue el encargado de mostrar en el lugar cómo funciona el sistema, con los operadores en pleno funcionamiento y ejemplos en tiempo real.

Dijo que el nuevo esquema «reemplaza los sistemas tradicionales e integra inteligencia artificial, bases de datos y análisis en tiempo real» y adelantó que el plan permitirá «triplicar la cantidad de cámaras y duplicar la capacidad de atención del 911, pasando de 22.000 a 44.000 llamadas mensuales».