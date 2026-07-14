En vivo | Adrián Ravier encabeza la conferencia de prensa en la antesala la mesa politica para definir reformas

El Gobierno nacional busca retomar la iniciativa pública y acelerar el debate de sus reformas clave. El vocero presidencial, Adrián Ravier, encabezará este martes a las 11:00 su habitual conferencia de prensa desde el atril de la Casa Rosada, acompañado por el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. El contacto con los medios acreditados se desarrollará sin una agenda temática cerrada, pero bajo una fuerte expectativa por los próximos pasos legislativos del oficialismo.

La presentación del portavoz no será un hecho aislado. Funciona, en rigor, como la antesala directa de una jornada de alta intensidad política: apenas termine la rueda de prensa, las miradas se trasladarán de inmediato al despacho de la Jefatura de Gabinete para dar inicio a una reunión clave de la mesa chica de La Libertad Avanza (LLA).

Karina Milei lidera la mesa de toma de decisiones

El encuentro del mediodía estará bajo la conducción de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien asumió el liderazgo de este espacio de coordinación operativa tras el desplazamiento de Manuel Adorni.

Lejos de la rigidez protocolar que suele trascender públicamente, los participantes describen a estas reuniones de los martes como instancias dinámicas y de neto corte resolutivo, enfocadas en destrabar el panorama legislativo.

La mesa política contará este martes con asistencia perfecta de las principales terminales del poder central:

Eje Jefatura y Armado: el jefe de Gabinete, Diego Santilli , el vicejefe Ignacio Devitt , y el armador nacional, Eduardo «Lule» Menem .

el jefe de Gabinete, , el vicejefe , y el armador nacional, . Eje Legislativo: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich .

el presidente de la Cámara de Diputados, , y la jefa del bloque oficialista en el Senado, . Eje Económico y Estratégico: el ministro de Economía, Luis Caputo, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el secretario de Medios, Fabián Fernández.

“Será bien operativa para hablar sobre las reformas del Congreso y, probablemente, de las reuniones del ‘Colo’ (Santilli) con los gobernadores”, confió uno de los convocados al mitin.

Con el cierre de la agenda deportiva, el oficialismo busca coordinar de manera urgente los votos necesarios para avanzar con proyectos prioritarios como la reforma electoral y los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, utilizando la mesa de este mediodía para definir la hoja de ruta definitiva que llevarán a las provincias.