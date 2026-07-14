KoKo confirmó la suspensión del servicio expreso: así funcionarán los colectivos durante las vacaciones de invierno en el Alto Valle

Con el inicio de las vacaciones de invierno 2026, KOKO, la empresa de colectivos que conecta todas las ciudades del Alto Valle, informó que durante este receso suspenderá el servicio expreso, se trata de una opción más rápida que los usuarios utilizan para hacer el recorrido entre Regina, Roca y Neuquén.

La empresa de transporte interurbano es la única que funciona en la región, por lo tanto es un servicio útil para quienes no tienen otra opción de movilidad. La medida se comunicó el domingo, pero tomó mayor repercusión este martes 14 de julio cuando generó sorpresas entre quienes esperaban la llegada del colectivo.

KOKO: qué colectivos seguirán funcionando entre Regina, Roca y Neuquén

De acuerdo al comunicado difundido, desde este 13 hasta el 24 de julio solo funcionarán los servicios comunes que mantendrán sus recorridos y horarios habituales. El mismo será la única opción para viajar desde Regina a Neuquén o viceversa, realizando paradas intermedias en las distintas localidades que forman parte del Alto Valle.

En tanto el servicio por Ruta 22 que solo funciona entre Roca y Neuquén; y el servicio por calle Alem que es una conexión rápida entre Roca y Cipolletti, funcionarán con normalidad.

Desde la empresa recomendaron consultar con precisión en las distintas terminales, los horarios para evitar inconvenientes.

De igual manera, según lo comunicado por la agencia Roca Viajes, los horarios son los siguientes: