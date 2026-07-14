Provocó incendios en cinco canastos de residuos en Neuquén y fue arrestado tras una fuga

Un hombre de 39 años fue demorado por la policía de Neuquén este martes por la mañana, acusado de incendiar intencionalmente cinco canastos de basura domiciliarios en el barrio Melipal. El rápido accionar policial y el sistema de monitoreo urbano de la provincia permitieron cercar al sospechoso cuando intentaba escapar a pie.

El operativo se inició a las 7:10, cuando el Centro de Operaciones Policiales alertó sobre focos de fuego en la intersección de avenida del Trabajador y calle El Jarillal. Al arribar al lugar, los uniformados constataron los daños materiales sobre los recipientes de residuos.

Persecución y detención en el oeste

Mientras las patrullas se desplegaban, los operadores de las cámaras de seguridad divisaron al sospechoso caminando por la calle Collón Curá hacia el oeste. Con esta información, una patrulla de la comisaría 21 logró interceptarlo en la esquina de Collón Curá y Chajarí. Al notar la presencia policial, el individuo intentó correr, pero fue rápidamente demorado.

El vandalismo provocó alarma entre los vecinos ante el riesgo de que el fuego se propagara hacia las viviendas linderas. En este sentido, una residente del sector manifestó a la policía el temor que experimentó cuando constató que «uno de los focos se encontraba en inmediaciones de su casa», poniendo en peligro su hogar.

Finalmente, una dotación del Cuartel 2 de Bomberos extinguió las llamas de forma total. El caso también convocó al área de Bomberos Judiciales para llevar adelante las pericias correspondientes, mientras que el detenido fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal para definir su situación procesal.