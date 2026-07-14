La contundente frase de Julián Álvarez sobre el cruce ante Inglaterra: «Es especial, pero no deja de ser un partido»

Julián fue el héroe ante Suiza en cuartos de final con un golazo para anotar el 2-1.

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. La Albiceleste se medirá el próximo miércoles en Atlanta a los «Tres Leones» en busca de un lugar en la definición por el título.

En la previa a este duelo histórico, la Araña habló con el sitio oficial de la FIFA y contó sus sensaciones sobre este cruce: «No sé si presión, va a ser especial por todo lo que sabemos todos, no hace falta que mencione, pero no deja de ser un partido«, aclaró.

Luego, recalcó cuál es el objetivo principal del equipo de Scaloni: «Lo más importante es que estamos a un paso de llegar a otra final del mundo, vamos a dejar todo en la cancha para intentar dejar a la Argentina en lo más alto».

El golazo de la Araña que anotó por primera vez en el Mundial 2026.

También analizó a los dirigidos por Tomas Tuchel: «A Inglaterra se lo ve un equipo muy fuerte, tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, entonces no sorprende que esté en semifinales, sabemos que no va a ser fácil«.

Mas adelante, describió la dificultad de los cruces mata-mata de la Selección Argentina en esta Copa del Mundo: «Nos costaron mucho, sufrimos, pero este equipo tiene todo, sabe adaptarse a cada momento y luchamos hasta el final».

Para cerrar, habló sobre cómo llega el plantel a esta instancia de la Copa del Mundo: «La competencia es muy grande dentro del grupo, todos queremos hacer lo mejor con esta camiseta y hay que entregarse en cada partido, brindarse al máximo«.

Este martes se disputará la primera semifinal entre Francia y España. En Dallas y a las 16:00 (hora Argentina), se conocerá al primer finalista que dirá presente el próximo domingo en Nueva York.