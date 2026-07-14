Un lobo marino sorprendió a vecinos de El Cóndor: así fue el operativo para rescatarlo y devolverlo al mar

El lobo marino de dos pelos fue rescatado en El Cóndor, recibió atención veterinaria en San Antonio Oeste y luego fue liberado en un sector costero seguro, donde continuará bajo monitoreo. Foto: gentileza.

Un ejemplar de lobo marino de dos pelos fue rescatado, evaluado por veterinarios y liberado en un sector seguro de la costa rionegrina luego de ser encontrado en una zona urbana de El Cóndor. El operativo fue realizado de manera conjunta por la Subsecretaría de Fauna Silvestre y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, con el objetivo de resguardar tanto la salud del animal como la seguridad de los vecinos.

El aviso fue recibido el 7 de julio, cuando una médica veterinaria informó sobre la presencia del ejemplar en la vía pública. Debido al riesgo que implicaba su ubicación para el propio animal y para automovilistas y peatones, se desplegó un operativo con personal técnico de las delegaciones de Viedma y San Antonio Oeste.

El lobo marino recibió atención veterinaria antes de ser liberado

Durante la intervención, los especialistas realizaron la contención del ejemplar y una primera evaluación sanitaria. En ese momento detectaron una lesión en el párpado inferior del ojo derecho, por lo que decidieron trasladarlo a San Antonio Oeste para una revisión veterinaria más completa.

Los estudios determinaron que el animal presentaba un buen estado general de salud y una adecuada condición corporal. Además, se confirmó que la lesión no comprometía su supervivencia.

Tras completar los controles clínicos, el lobo marino fue trasladado a un sector costero considerado seguro, donde fue liberado bajo condiciones que permiten realizar un seguimiento de su evolución. Según informaron desde el Gobierno provincial, luego de la liberación el ejemplar se desplazó con normalidad y continuará siendo monitoreado durante los próximos días hasta su regreso al mar.

El animal presentaba un buen estado general de salud y una adecuada condición corporal. Foto: gentileza.

Por qué un lobo marino puede aparecer en una zona urbana

Desde la Subsecretaría de Fauna Silvestre explicaron que los lobos marinos de dos pelos (Arctocephalus australis) utilizan habitualmente playas y restingas como lugares de descanso durante sus desplazamientos naturales.

Es frecuente que ejemplares jóvenes o subadultos permanezcan varias horas, e incluso algunos días, fuera del agua para recuperar energía antes de continuar su recorrido. Factores como las mareas, las condiciones climáticas o la búsqueda de un sitio tranquilo pueden acercarlos a sectores urbanos costeros.

Por ese motivo, la presencia de uno de estos animales en la playa no significa necesariamente que esté herido o enfermo ni que requiera ser devuelto al mar.

Qué hacer si aparece un lobo marino en la playa

Las autoridades recordaron que, ante la presencia de un lobo marino, lo más importante es evitar cualquier tipo de intervención directa.

Las recomendaciones son:

Mantener una distancia prudente.

No tocar al animal ni intentar devolverlo al mar.

Evitar que personas y mascotas se acerquen.

Dar aviso de inmediato a las autoridades competentes.

Desde el Gobierno de Río Negro señalaron que únicamente el personal especializado está capacitado para evaluar el estado del ejemplar y definir si necesita asistencia, garantizando tanto el bienestar de la fauna silvestre como la seguridad de la comunidad.