EN VIVO
En vivo, sesión del Senado por las PASO y la reforma electoral: el poroteo de los 37 votos y el debate en el Congreso
Seguimiento en vivo de la sesión en el Senado por la reforma electoral y la suspensión de las PASO rumbo a 2027, con el poroteo voto a voto, los cambios en el Parlasur y la agenda paralela en Diputados.
El Senado afronta hoy, jueves 26 de noviembre de 2026, una sesión clave en el cierre ordinario. El eje central es la reforma electoral y la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) rumbo a 2027. El temario también incluye Ficha Limpia, cambios en el financiamiento de campañas y el debate sobre ludopatía.
La Libertad Avanza busca 37 votos de mayoría absoluta. En el oficialismo calculan entre 38 y 41 adhesiones. Javier Milei cumple agenda en Paraguay. Karina Milei, Diego Santilli y Patricia Bullrich siguen la negociación en Buenos Aires. En paralelo, Diputados prevé sesionar desde las 12:00 por el Presupuesto 2027.
Seguí el minuto a minuto de la sesión en el Senado
Ludopatía, Ficha Limpia y el informe de Santilli
Patricia Bullrich negocia con dialoguistas para definir los pasos en el recinto. La sesión llega un día después del informe de gestión de Diego Santilli en el Senado. El jefe de Gabinete asumió en junio y respondió 1.287 preguntas de doce bloques, con un 46% de eje económico.
Milei en Paraguay, Karina en la rosca y el espejo de Diputados
El Presidente vuelve a Buenos Aires el viernes a las 9:00. Ese día el Ejecutivo prevé formalizar el llamado a sesiones extraordinarias. Mientras tanto, Karina Milei y la mesa libertaria siguen ambas sesiones. En Diputados, el diálogo entre Cristian Ritondo y Gisela Scaglia busca sostener el quórum desde las 12:00 por el Presupuesto 2027.
Horarios y temarios de la sesión de hoy en el Congreso
El temario incluye la reforma electoral con la suspensión de las PASO, Ficha Limpia y cambios en el Parlasur. También figura el debate sobre ludopatía, la prórroga del Estatuto del Periodista por seis meses y acuerdos judiciales o diplomáticos.
Comentarios