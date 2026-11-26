El Senado afronta hoy, jueves 26 de noviembre de 2026, una sesión clave en el cierre ordinario. El eje central es la reforma electoral y la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) rumbo a 2027. El temario también incluye Ficha Limpia, cambios en el financiamiento de campañas y el debate sobre ludopatía.

La Libertad Avanza busca 37 votos de mayoría absoluta. En el oficialismo calculan entre 38 y 41 adhesiones. Javier Milei cumple agenda en Paraguay. Karina Milei, Diego Santilli y Patricia Bullrich siguen la negociación en Buenos Aires. En paralelo, Diputados prevé sesionar desde las 12:00 por el Presupuesto 2027.