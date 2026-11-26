Hay un resguardo necesario que el gobierno rionegrino debe contemplar, y cuando hablo del gobierno refiero a sus partes ejecutiva, legislativa y judicial.

Y debe quedar claro que ninguno de estos estamentos puede quedar fuera de impulsar un claro marco regulatorio, acordado políticamente y consolidado en un enorme permiso social para que nuestra energía basada en recursos naturales y, básicamente, en el río Negro, queden protegidas ante los proyectos del gobierno nacional y extranjeros (cuesta, a veces distinguir uno del otro) sobre centro de datos.

Deben existir reglas claras y que vinculen posibles inversiones con el cuidado intensivo de las cuencas provinciales hídricas, la seguridad eléctrica y la defensa de las economías regionales. Esto en cuanto se considere apta una inversión que cumpla estos requisitos, caso contrario no cambiaremos supuesto beneficios económicos por deterioro ambiental y peligro para la vida humana, animal y nuestro suelo.

Hablo concretamente del tan publicitado proyecto sobre instalar en la Patagonia, y en nuestra provincia alguno o varios de los grandes centros de procesamiento de datos e infraestructura de inteligencia artificial /IA.

Las ventajas climáticas de Rio Negro, para estas inversiones que requieren gran cantidad de agua y frio, avivan el interés de las empresas tecnológicas/algorítmicas/IA y no está mal recibir proyectos que apunten a la economía del conocimiento pero con nítidos puntos regulatorios que impidan que esa productividad impacte sobre el agua y sobre las redes de distribución eléctrica.

En ese sentido, el Ejecutivo rionegrino, la Legislatura y el Superior Tribunal de Justicia deben conjugar, cada uno desde sus atribuciones algunos compromisos legales.

El agua como prioridad

El agua siempre es prioridad para la población y para la producción rionegrina, eso que ya está contemplado en normativas nacionales y provinciales debe consolidarse con una regulación ad hoc que asegure el riego para la fruticultura de nuestras zonas valletanas. Debe considerarse el mantenimiento del equilibrio entre los ríos Negro y Limay y esto es prevaleciente sobre toda demanda industrial que exija sistemas de refrigeración de circuito cerrado y que no contemple el consumo evaporativo.

Deben, por obligación legal vincularse a toda radicación de tecnología/IA con proveedores locales, con los polos científicos, sobre todo el de San Carlos de Bariloche, y con las Universidades Nacionales con sede provincial. Y debe tenderse a la formación profesional y técnica con acceso local a la capacidad de cálculo para los investigadores rionegrinos.

Debe existir custodia tarifaria, esto es que se establezca que los emprendimientos radicados, de alta demanda, deben en plazo razonable incorporar energías renovables, aprovechando las calidades eólicas y solares de nuestra Línea Sur y en parte de la zona atlántica, para no poner en riesgo la estabilidad del suministro hogareño ni encarecerlo en sus tarifas incluso para las Empresas y Pymes locales.

Deberá legislarse ad hoc sobre el acceso público a la información para que el Estado provincial cuente con certeros estudios de impacto ambiental y poder seguir la evaluación acumulativa de consumo eléctrico e hídrico.

De esta forma, impulsaremos una provincia que tenga roles importantes en la innovación tecnológica y que al mismo tiempo lo haga con reglas federales soberanas que cuiden de nuestra aguas, nuestro ambiente y el mejor porvenir de todas las comunidades rionegrinas.

* Exdiputado nacional, PJ/FpV.