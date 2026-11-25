En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizaciones feministas, sociales, sindicales y políticas se movilizaron este miércoles 25 de noviembre en todo el país. En Neuquén capital y Bariloche reclamaron justicia por las víctimas de femicidios y transfemicidios y exigieron políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia machista.

Las fotos de la movilización en Neuquén

En Neuquén capital, la convocatoria comenzó a las 18 en el Monumento a San Martín, uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad. La movilización reunió a distintas organizaciones que reclamaron por los casos de violencia de género y cuestionaron las políticas de los gobiernos nacional y provincial.

Desde Pan y Rosas habían convocado a marchar “contra la violencia machista, los ataques de Milei, Figueroa y sus cómplices”.

Durante la jornada, las organizaciones también buscaron visibilizar las distintas formas de violencia que atraviesan a mujeres y diversidades.

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Bariloche: una movilización por una vida libre de violencias

En Bariloche, la concentración fue convocada por la Multisectorial de Mujeres y Disidencias Bariloche/Furilofche a partir de las 18, en la intersección de Onelli y Moreno.

“Este 25 de noviembre volvemos a encontrarnos en las calles para exigir una vida libre de violencias. Porque no queremos más femicidios, lesbicidios ni transfemicidios”, expresaron desde la organización.

La movilización contó con la participación de integrantes de Unter, Polo Obrero, agrupaciones de izquierda, Ni Una Menos, Soyem, ATE y organizaciones de mujeres y disidencias.