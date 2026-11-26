El Senado retoma el debate por la reforma electoral: a qué hora se reúnen y los cambios que se proponen para el 2027

El Congreso afronta hoy una megasesión con dos frentes al rojo vivo: la reforma electoral, con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en el Senado y el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. El mandatario volvió a delegar el seguimiento de la agenda política en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y en la mesa libertaria, que trabajan en el temario de las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo prevé formalizar este viernes, un día después de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, expusiera ayer en la Cámara alta para responder consultas de su informe de gestión.

En el Senado, Santilli y Patricia Bullrich confían en que los votos están dados para avanzar con la suspensión de las PASO, pero la cuenta se pelea voto a voto con bloques dialoguistas, gobernadores y legisladores provinciales que miden su margen de poder rumbo a 2027, además de la necesidad de ajustar en el recinto el artículo 18 bis del Parlasur para que el texto no se trabe.

El esquema de Milei en el exterior mientras su hermana y su equipo administran la tensión parlamentaria ya se repitió en jornadas clave, como a mediados de octubre, cuando el Presidente estaba en Estados Unidos y la oposición no alcanzó el quórum en Diputados —con solo 121 legisladores presentes, ocho menos que los 129 reglamentarios— para intentar rechazar el DNU 70/2023.

En paralelo, la jornada también funciona como termómetro de las tensiones y el reparto de protagonismo dentro del propio espacio libertario.

En Diputados la cuerda está más tensa tras la sesión pasada caída por falta de quórum y el choque con el bloque de Provincias Unidas (PU). Un diálogo entre Cristian Ritondo (PRO) y Gisela Scaglia (PU) abrió un canal para destrabar los números en medio de una negociación dura con los gobernadores y el reclamo por partidas sensibles como los fondos universitarios, mientras cada bloque calcula qué cede hoy y qué guarda para la pelea electoral.

Diputados desde las 12:00: quórum ajustado, Presupuesto 2027 y acuerdos

La Cámara de Diputados abre su debate desde las 12:00 con el Presupuesto 2027 como moneda de cambio principal en la discusión con las provincias y en la puja por recursos como los fondos universitarios. El oficialismo apuesta a que el entendimiento entre Ritondo y Scaglia sostenga el número en el recinto y evite repetir el papelón de la semana anterior, junto con otros temas económicos e institucionales:

Carta Orgánica del BCRA: Revisión de las modificaciones introducidas por el Senado .



Revisión de las modificaciones introducidas por el . Acuerdo Mercosur–AELC: Debate sobre el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio .



Debate sobre el tratado de libre comercio entre el y la . Traspaso de competencias: Transferencia de competencias hacia la Ciudad de Buenos Aires .



Transferencia de competencias hacia la . Otros proyectos en agenda: Modificación del Marco Regulatorio de las PyMEs, designación de integrantes para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y creación del Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown, mientras la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional quedó postergada.

Senado: reforma electoral, PASO, Ficha Limpia y ludopatía

En el Senado, luego del paso de Diego Santilli ayer con su informe de gestión, Bullrich y el oficialismo buscan cerrar la reforma política y electoral con la suspensión de las PASO y la incorporación de Ficha Limpia. Detrás del poroteo corre una negociación fina con aliados y mandatarios provinciales que cuidan su peso territorial y discuten el calendario y las reglas del juego hacia 2027, además de resolver los reparos sobre el artículo 18 bis del Parlasur.

El debate en la Cámara alta también incluye la discusión sobre ludopatía y apuestas online, donde conviven el proyecto con media sanción de Diputados y las propuestas del oficialismo en medio de las tensiones por los recursos del juego y los tiempos del cierre legislativo.

La agenda de Milei en Paraguay y la vuelta prevista para el viernes

Mientras se define la suerte de ambas sesiones en Buenos Aires, Javier Milei cumple su agenda en Paraguay: a las 10:35 mantiene la reunión bilateral con Pedro Alliana, media hora más tarde encabeza una mesa ampliada entre ambos equipos de gobierno —previa a la declaración ante la prensa del canciller Pablo Quirno y Ramírez Lezcano— y por la tarde participa de un encuentro con empresarios en el Salón Libertad del Palacio de López.

El regreso del Presidente a Buenos Aires está programado para este viernes a las 9:00, momento en el que la Casa Rosada proyecta tener mayor claridad sobre el Presupuesto 2027, la reforma electoral y el temario de las sesiones extraordinarias para completar lo que quede pendiente de la agenda legislativa.