España activa un plan de emergencia tras el hundimiento de un barco con 7.000 toneladas de gasóleo

El Gobierno español, a través de la Dirección de la Marina Mercante, activó el nivel 2 de emergencia del Plan Marítimo Nacional por posible riesgo de vertido contaminante del gasoil contenido en un barco hundido a 25 millas de Ibiza. El naufragio no solo implicó el derrame de combustibles, sino también la muerte de uno de los 17 tripulantes del buque.

El barco involucrado es el Med Enre, un carguero con bandera de Malta que navegaba desde Algeciras hasta Barcelona. De acuerdo a la información oficial, transportaba 1,2 millones de litros de combustible.

El nivel 2 d emergencia del Plan Marítimo Nacional implica el despliegue de medios estatales para contener y combatir un vertido que puede afectar gravemente al ecosistema marino y al litoral.

Muerte de un tripulante y plan de emergencia

Salvamento Marítimo ha movilizado al buque Clara Campoamor, especializado en combatir derrames contaminantes, hacia el lugar del hundimiento, donde ya opera la Salvamar Talia. Un avión del organismo también sobrevuela el área para detectar un eventual vertido de combustible y evaluar su alcance.

De los diecisiete tripulantes, siete fueron llevados a Ibiza, incluido un marinero turco de 46 años que murió. Los seis heridos -asistidos en el hospital Can Misses y en la clínica Nuestra Señora del Rosario- sufrieron lesiones leves e hipotermia.

Entre los diez tripulantes restantes, cinco fueron trasladados a Valencia y cinco permanecen ilesos a bordo de una embarcación que acudió por cercanía. En el operativo intervinieron tres helicópteros de Salvamento Marítimo desde Palma, Valencia y Tarragona, además de otras unidades del servicio y mercantes próximos.