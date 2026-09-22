En medio de las tensiones por el Presupuesto 2027, el Gobierno reúne a su mesa política en Casa Rosada

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió no formar parte de la comitiva que acompañó a Javier Milei a Estados Unidos para poder encabezar la habitual reunión de la mesa política en Casa Rosada.

El encuentro que iniciará a las 13, llega tras las declaraciones públicas de la senadora Patricia Bullrich en relación con la coordinación técnica del proyecto de Presupuesto 2027 y la posterior renuncia del secretario de Discapacidad.

El debate girará en torno al texto ingresado al Congreso, el cual generó repercusiones tras las modificaciones introducidas en el artículo sobre Discapacidad. Al respecto, tanto Patricia Bullrich como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, manifestaron públicamente no haber sido consultados previamente sobre dichos cambios.

Presupuesto 2027: los cambios en Discapacidad y renuncia

El punto que generó debate se concentra en el Capítulo VI (artículos 36 a 41), el mismo contempla la derogación parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad y elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas. La medida implica que los valores de las terapias y tratamientos pasen a negociarse de manera directa con las obras sociales y prepagas.

La interna se generó cuando Patricia Bullrich se expresó al respecto y aseguró que no estaba al tanto sobre estos artículos. En este sentido, señaló: “Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, llega al Congreso y le dicen ‘nos estás engañando’”.

Asimismo, la legisladora respondió a los dichos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había atribuido su falta de conocimiento sobre los cambios a su retiro anticipado de la reunión de la mesa política de la semana anterior y afirmó: “Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba. Martín Menem se quedó tres minutos más que yo y tampoco sabía nada”.

Por su parte, desde el entorno de la presidencia señalaron que existen diferencias de opiniones sobre la tramitación del texto y descartaron fricciones estructurales en el bloque.

En medio de este panorama, Alejandro Vilches presentó su renuncia al cargo de secretario nacional de Discapacidad. Vilches había asumido de forma interina tras la salida del anterior titular, Diego Spagnuolo, y de manera simultánea se desempeñaba como secretario de Gestión Sanitaria. Mientras se define a su reemplazante definitivo, el área quedó operativamente bajo la órbita de Esteban Giler, actual subsecretario de Políticas de Accesos y Apoyos.

La mesa política de este 22 de septiembre estará integrada por Karina Milei, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández. No obstante, no participará en esta ocasión el ministro de Economía, Luis Caputo, quien integra la comitiva oficial del presidente Javier Milei en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Con información de Infobae