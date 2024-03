Entre lágrimas, docentes de San Luis abordaron al gobernador por los salarios bajos: «Somos pobres»

Durante una visita a una escuela de la ciudad de Villa Mercedes, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, mantuvo una reunión con un grupo de docentes que no aguantó las lágrimas al relatarle su compleja situación laboral: «Somos trabajadores pobres«, le dijeron al mandatario provincial.

La respuesta de Poggi ante el reclamo de los docentes: “Sepan que le voy a poner toda mi vida para revertir todo esto”

El gobernador escuchó la preocupación de un grupo de maestras de Villa Mercedes por los sueldos. pic.twitter.com/01ss4URVLB — El Chorrillero (@elchorrilleroSL) March 16, 2024

«Tenemos que pensar en los de abajo, en los trabajadores. Somos trabajadores de toda la vida y somos pobres hoy. Tenemos compañeras que se han súper profesionalizaron; me capacité, hice una licenciatura y hoy por hoy tengo que contar monedas”, expresó una de las maestras entre lágrimas frente al gobernador.

Una compañera aseguró por su parte que «tengo que buscar trabajo extra» por los bajos ingresos del sector docente y la escalada de la inflación.

El momento quedó registrado en un video y valió la respuesta del mandatario puntano, quien explicó que «San Luis no es una isla, estamos en la Argentina que está mal«.

Ante las docentes, Poggi dijo coincidir con ellas e indicó que desde su gobierno «ponemos todo el esfuerzo para revertir esto«.

«Pero, a su vez, pensemos que afuera de la escuela está el 50% de la población que no tiene trabajo, y que 7 de cada 10 chicos no come esta noche, y está muy mal, y me tengo que hacer cargo de todo, y le voy a poner toda mi vida para revertir todo esto”, agregó.

El encuentro tuvo lugar en la escuela N°34 «Raúl B. Días», en la ciudad de Villa Mercedes, donde Poggi había llegado para participar de un acto en la Quinta Brigada Aérea.

Fuera de ese itinerario, el gobernador de San Luis recorrió colegios de la zona, donde fue abordado por las docentes por su situación salarial.

Fuente: Noticias Argentinas