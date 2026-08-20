Economía argentina | ¿Señal positiva o negativa? El dato clave que espera el Gobierno y qué dicen los analistas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) revelará este 20 de agosto el dato de actividad económica correspondiente al mes de junio. Se trata de una estadística clave porque concentra la atención de analistas y funcionarios.

Las miradas recaen sobre este mes, debido a que el ministro de Economía, Luis Caputo, lo marcó como el punto de partida de “los mejores 18 meses de las últimas décadas” para la economía argentina.

Las proyecciones de los analistas

La consultora Analytica estimó que la actividad avanzó 0,3% en junio respecto a mayo, 1,7% respecto a junio de 2025 y dejó una caída de 0,7% en el segundo trimestre. Según su informe, la mejora resultó insuficiente para revertir la trayectoria de estancamiento del segundo cuarto del año.

Analytica resaltó que la economía mantuvo un comportamiento «heterogéneo y débil», y señaló que el agro, una vez más, se destacó como el principal motor de la mejora mensual. Por su parte, el Índice de Actividad de la Cadena Agroindustrial (IACA-BCR) avanzó 3% en junio y alcanzó su nivel más alto, esto estaría impulsado por el avance de la cosecha gruesa y la molienda conjunta de cereales y oleaginosas.

En tanto, la faena bovina sumó 2,2% y la producción de aceites creció 2,1%. En términos interanuales, el índice general se ubicó 10,9% por encima de junio de 2025, con el subíndice de cultivos como principal motor (+14,3% i.a.).

Sin embargo, algo que destacaron es que la inversión en el sector agropecuario mostró retrocesos.

La consultora Analytica detalló en su informe que el consumo y el crédito aportaron señales positivas. Según lo explicaron, la recaudación de IVA-DGI creció 9%, mientras la confianza del consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) avanzó 6,4% mensual, la mayor mejora en varios meses.

Estos datos sugieren una recomposición del gasto familiar, que estaría vinculada posiblemente al pago del aguinaldo. Además, los préstamos al sector privado aumentaron 0,3%, lo que acompaña la hipótesis de que la mayor liquidez influyó en los consumidores.

Por otra parte, la industria exhibió un desempeño dispar:

La producción de hierro cayó 26,8%, la mayor baja entre todos los indicadores industriales.

El acero crudo retrocedió 8,7%

El acero laminado en caliente subió 1,5%

El acero no plano, 0,8%

El acero plano, 1,8 %.

Sobre la línea blanca, se indicó que el dato acompañó la tendencia negativa: la producción de lavarropas y secarropas cayó 11%, mientras los calefones y termotanques crecieron apenas 0,8%. La producción de gas bajó 0,3% y la demanda eléctrica de grandes usuarios descendió 0,2%.

En la construcción, tras el repunte de mayo, el Índice Construya cayó 2% en junio y en el consumo de cemento, retrocedió 5,9%.

El sector automotriz reflejó un comportamiento dispar entre la comercialización mayorista y la demanda final. Mientras que las entregas de vehículos a concesionarios crecieron un 10,1%, el patentamiento de autos cayó un 0,7%, el de motos un 1,6% y la producción nacional retrocedió un 7,6%. Desde la consultora Analytica atribuyeron esta disociación a la recomposición de stocks o a la aplicación de promociones financieras puntuales, descartando que se trate de una recuperación firme del mercado.

La consultora LCG proyectó un escenario menos optimista, estimando que la actividad económica se mantuvo estancada en junio con una variación del 0,0% mensual desestacionalizado respecto de mayo. Sus tres modelos situaron el resultado en un rango de entre -0,2% y +0,2%. Esta medición combinó 47 series de alta frecuencia -como ventas minoristas, patentamientos, producción industrial, despachos de cemento y recaudación- de las cuales ya se publicaron 26 variables que representan cerca del 80% del total de la economía.

Pese a las discrepancias numéricas, LCG también coincidió en que comercio e industria concentraron el mayor arrastre negativo, mientras que servicios empresariales, construcción e intermediación financiera mostraron un comportamiento positivo. Las demás ramas exhibieron fluctuaciones marginales o carecen de datos oficiales a la fecha.

Hasta mayo, el indicador acumuló un retroceso de 1,5% respecto de diciembre, trazando una trayectoria irregular caracterizada por repuntes en enero y marzo, contrapesados por caídas en febrero, abril y mayo.

Con información de Infobae