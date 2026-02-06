Es oficial la reestructuración del IOSFA: el Gobierno separó la obra social de los militares y la de los policías

El Gobierno separó la obra social de los militares y la de los policías

Tal como lo habían anticipado, el Gobierno publicó el Boletín Oficial y confirmó que avanzó con la reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), organismo que, hasta el momento, atraviesa dificultades en su normal funcionamiento debido a una deuda millonaria acumulada durante años.

La iniciativa la llevó adelante el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien tomó la resolución del conflicto como uno los primeros objetivos para su gestión iniciada con la salida de Petri.

El Gobierno separó la obra social de los militares y la de los policías

La reestructuración integral del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) era una medida que se había anticipado desde el año pasado.

La medida fue cristalizada mediante el Decreto 88/2026 que dispone la escisión definitiva del organismo y la creación de dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

El IOSFA era la tercera obra social más grande del Estado con un pasivo estimado en unos 200.000 millones de pesos que provocó demoras y cancelaciones en los tratamientos más caros de sus afiliados. Por ello la nueva resolución busca dar respuesta a la crisis financiera que comprometía la atención de más de 500.000 beneficiarios.

De acuerdo al decreto, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) funcionará bajo la órbita del Ministerio de Defensa, Carlos Presti. Su conducción estará a cargo de un Directorio con representantes de cada Fuerza Armada y presidencia rotativa.

Por su parte, la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) estará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, brindando cobertura específica a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina.

Un punto central de la normativa es el blindaje de los recursos financieros. El decreto estipula una estructura de asignación rígida para ambas instituciones:

80% de los ingresos: Destinado exclusivamente a la prestación de servicios médico-asistenciales.

8% (Máximo): Reservado para gastos administrativos y de funcionamiento.

12% (Excedente): Podrá derivarse a otras prestaciones sociales, siempre que las obligaciones de salud estén plenamente garantizadas.

Por otra parte, la normativa establece que el proceso será gestionado por un administrador designado por el Ministerio de Defensa. Este contará con el asesoramiento de una Comisión Especial Ad-Hoc integrada por representantes de los ministerios de Defensa, Seguridad, Salud y Economía. Además, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) designará un síndico para auditar el proceso.

En cuanto al periodo de transición, se dejó firme un proceso de separación ordenado para no afectar el servicio de salud: