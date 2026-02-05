Es oficial: el Gobierno movió fichas en el Ministerio del Interior y redefinió su estructura con cambios clave

El Gobierno movió fichas en el Ministerio del Interior y redefinió su estructura con cambios clave

Con la publicación del Boletín Oficial, el Gobierno informó una reestructuración integral del Ministerio del Interior. La medida fue ordenada por el presidente Javier Milei y modifica a fondo cómo se organiza y gestiona uno de los órganos clave de la administración pública.

El Decreto 85/2026 se publicó este 5 de febrero, la decisión central del mismo consiste en ajustar el «organigrama» del Ministerio del Interior. Es decir, se redefine cuántas subsecretarías, secretarías y unidades asesoras tendrás el organismo que maneja varios temas críticos para el funcionamiento del Estado.

Cambios en el Ministerio de Interior

El decreto formaliza varias subsecretarías que antes no existían o funcionaban bajo otra dependencia. De acuerdo a esto, la nueva estructura describe la existencia de una Subsecretaría de Enlace Legislativo, una Subsecretaría de Deportes y una Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas bajo el control de la Secretaría de Interior.

Cabe resaltar que esta actualización llega luego de que se aprobara la estructura organizativa del Instituto de Asuntos Indígenas, que antes estaba dentro de la órbita del Ministerio de Justicia.

El documento firmado por Javier Milei también incorpora objetivos específicos para cada sector. El punto más destacado señala que la Subsecretaría Legal deberá ahora garantizar que el Ministerio cumpla con la Ley N.° 27.275, que regula el acceso a la información pública.

Por su parte, la Subsecretaría de Gestión Administrativa tendrá el mandato de fortalecer las políticas de transparencia y cooperación con la Oficina Anticorrupción. Otra de las decisiones es actualizar el «nomenclador» de funciones ejecutivas en el Ministerio del Interior. Las nuevas funciones y sus titulares fueron publicados en los anexos del decreto.

El Gobierno explicó que hasta que finalice la transición organizativa, las áreas con rangos inferiores continuarán con sus equipos y tareas habituales «con sus respectivos niveles, grados de revista y suplementos vigentes a la fecha».

La modificación estructural no aumentará la cantidad de áreas de la administración pública nacional y el decreto resalta que según intervenciones de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Oficina Nacional de Presupuesto, el nuevo armado no requerirá más cargos ni partidas extra fuera de las ya establecidas.