Escándalo en Chile por un comentario del embajador argentino: «Recién aprendían a comer»

Un insólito escándalo diplomático entre Argentina y Chile tuvo lugar en las últimas horas, luego de que el embajador argentino ese país, Jorge Faurie, fuera acusado de lanzar un comentario despectivo durante un encuentro con funcionarios trasandinos.

“Mi país (por Argentina) ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer”, habría sido la frase de Faurie que desató la polémica y, luego, una protesta formal de la Cancillería chilena, que tildó de «negativa» la actitud del diplomático.

“Le hicimos notar al embajador Faurie nuestra preocupación por la situación, a través del Secretario General de la Cancillería”, informaron desde el otro lado de la Cordillera a Infobae, confirmando la situación de la que se conocían pocos detalles.

El incidente en cuestión ocurrió el pasado viernes 15 de marzo, durante un encuentro en el Complejo Internacional Cristo Redentor, conocido también como Paso Los Libertadores.

Allí, además de desacreditar la economía y el pasado del país vecino, Faurie también fue acusado de ignorar el cargo de delegado presidencial provincial de Los Andes, actualmente ocupado por Cristian Aravena Reyes.

El exministro de Relaciones Exteriores de Argentina entre 2017 y 2019 habría cuestionado la validez de ese puesto, insinuando que el gobierno argentino no le otorgaba importancia ni reconocimiento.

La visita al paso fronterizo, uno de los más importantes entre ambos países dada la cercanía de dos centros económicos como Santiago de Chile y Mendoza, tenía por objetivo conocer el Sistema Integrado Cristo Redendor (SICR), además de las instalaciones del lugar.

Cómo fue el entredicho del embajador Faurie con los funcionarios chilenos

Junto a Faurie, también estuvieron el embajador chileno en Buenos Aires, José Antonio Viera-Gallo; la consejera Francisca Montealegre, segunda autoridad de la sede diplomática chilena; y el cónsul de Chile en Mendoza, David Quiroga Hinojosa.

Fue precisamente ese último funcionario quien, mediante un oficio, relató el incómodo momento con el representante argentino.

“En dependencias del complejo Los Libertadores y ante la explicación que se le brindó a propósito de los controles del SAG y el perfil alimentario de nuestro país, Sr. Faurie alzó la voz manifestando que ‘no le voy a aceptar que diga eso, puesto que mi país ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer’«, detalló Quiroga.

Y relató: «Resulta altamente frustrante que en el encuentro no haya existido una disposición decorosa de la contraparte para indagar detalles precisos sobre las actuales necesidades del SICR. El denuesto citado no fue el único, y acciones como la descrita más bien enlentecen los consensos y obstaculizan avances en esta sensible materia”.

Con información de Infobae