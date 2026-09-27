El secretario de Defensa de Reino Unido habló sobre un posible conflicto militar por Malvinas: «Carecen de la capacidad»

Llegan más repercusiones desde Reino Unido sobre las Islas Malvinas. El secretario de Defensa, Wes Streeting, fue consultado por la prensa británica sobre una posible escalada militar por el conflicto y el funcionario desestimó el planteo, aunque aseveró que estarían dispuestos a desplegar sus recursos ante un eventual conflicto armado.

En diálogo con The Sun on Sunday, Streeting afirmó que «los argentinos carecen de la capacidad para tomar las islas». En este sentido, sostuvo que pueden defender la ocupación en el archipiélago y añadió: «Esto no es 1982».

Además, respondió que están dispuestos a enviar buques de guerra para proteger militarmente a las islas. Asimismo, cuestionó el giro de Javier Milei en favor de Malvinas y lo acusó de difundir «la misma propaganda falsa de siempre».

«Lo que hemos visto del presidente de Argentina es lo mismo que oímos de los argentinos año tras año: quejarse de las Malvinas, diciendo que son suyas”, apuntó y concluyó: “Sigue siendo la voluntad firme de los habitantes de las islas Malvinas, la inmensa mayoría de los cuales, como saben, eligen ser británicos, y nosotros lo apoyamos”.

Gran Bretaña y Chile avanzan con una ruta comercial para las Islas Malvinas

El pasado 3 de septiembre, el presidente Javier Milei viajó a Chile y se reunió con su par José Antonio Kast luego de tensas semanas en relación al Estrecho de Magallanes. Sin embargo, en el mismo día se supo que en Punta Arenas avanzan con un proyecto con autoridades británicas para concretar una nueva ruta marítima con las Islas Malvinas.

Uno de los impulsores del proyecto es el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y, según los principales medios de Chile, la Corporación de Desarrollo inglesa de las Islas Malvinas ya cerró un contrato con la naviera chilena Eastern Island, cuyo primer viaje está pactado para noviembre.

Radonich aseveró que los británicos desenvolsarían US$20 millones al año, y descartó algún tipo de conflicto diplomático, ya que el barco no sería de origen inglés. Aún así, detallaron que el tipo de carga que buscan transportan va desde gas licuado y repuestos a alimentos y materiales de construcción. En la actualidad, los «kelpers» tienen una sola conexión con Montevideo, lo que implica una navegación de casi 2.000 kilómetros y que con Punta Arenas lograrían reducir la distancia a la mitad.

En este marco, hoy el titular de la cartera de Defensa chilena, Fernando Barros Tocornal, encendió las alarmas en la Casa Rosada y definió al Reino Unido como un «país amigo que hace 200 años ejerce soberanía en Malvinas».

Por último, aseguró que la comunidad chilena tiene pleno derecho a desarrollar negocios y logística «dentro del marco legal» con las islas, dando luz verde al lobby empresarial magallánico.