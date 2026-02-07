Escándalo en Plottier: El fiscal Pablo Vignaroli reveló detalles de las facturaciones millonarias bajo investigación

La justicia neuquina avanzó este sábado en el análisis de la documentación secuestrada tras los ocho operativos simultáneos realizados ayer en Neuquén, Plottier y Cipolletti. El fiscal jefe, Pablo Vignaroli, confirmó que la investigación busca esclarecer la transparencia en el manejo de los fondos públicos por parte del intendente Luis Bertolini, señalando que «en la investigación esta que iniciamos en enero, se menciona la existencia de contratos entre la municipalidad y una empresa que se llama Valco».

Facturación bajo sospecha y vínculos familiares

Uno de los puntos más críticos de la pesquisa es el análisis de una planilla que detalla pagos por 200 millones de pesos a nombre de un particular vinculado a la cúpula de Hacienda. Sobre este hallazgo, Vignaroli explicó a AM 550: «Ayer tuve a la vista una planilla donde se detallaban 6 o 7 facturas a nombre de Pedro Vilches, con una denominación de fantasía que decía VALCO y la suma total llega casi a los 200 millones».

Asimismo, el fiscal aclaró la composición de la firma y la necesidad de revisar el cumplimiento de la Ley 2141 de Administración Financiera, que exige licitaciones públicas como norma general. Al ser consultado sobre el parentesco de los involucrados, precisó que «Vilches es el socio del hijo (de la Subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramirez) en la empresa Valco, con lo cual ahora tenemos que ampliar la investigación para ver de qué modo la contrataban».

Vignaroli fue contundente al afirmar que existe una falta de transparencia deliberada en la gestión de estos expedientes para evitar el ojo público. En ese sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que «buscaban un mecanismo de facturación para ocultar el vínculo de uno de los socios de Valco con la subsecretaria de Hacienda».

El decreto de exención y el abuso de autoridad

La segunda causa que motiva los operativos es un beneficio tributario otorgado a ciertos propietarios del barrio privado Los Canales, una decisión que habría pasado por alto las facultades del Poder Legislativo local. El fiscal explicó que esta medida generó desigualdades entre los contribuyentes, resaltando que «todo lo que son excepciones de acuerdo a la carta orgánica de Plottier tiene la facultad de hacerla el Concejo Deliberante, no el Intendente».

La investigación también busca determinar si existió un interés particular en favorecer a este grupo inmobiliario por encima del resto de la ciudadanía de Plottier. El fiscal Vignaroli indicó que están analizando el texto del documento secuestrado en el despacho municipal, observando que «uno lee el decreto y dice que por ser Los Canales un conjunto inmobiliario, el semestre de 2025 te voy a decir que sí» a la exención solicitada.

Antecedentes penales e independencia de las causas

El fiscal separó los dos hechos de la situación vivida por Luis Bertolini el pasado 29 de diciembre, cuando fue sometido a un proceso de identificación policial por una causa previa relacionada con la gestión de Gloria Ruiz. Vignaroli recordó aquel episodio de manera técnica al mencionar que «le pintamos los dedos en la jerga, es decir, le hicimos la ficha dactiloscópica en el caso relacionado con la Fundación Grudies».

A diferencia de aquel caso de 2023, las denuncias que derivaron en los operativos de ayer fueron radicadas en enero de este año por particulares y vecinos que se sintieron perjudicados y que no están identificados con alguna expresión política, aclaró.

El fiscal jefe aseguró que el proceso judicial seguirá su curso sin importar los cargos jerárquicos, aclarando que «la investigación no está cerrada a estas cuatro personas, sino que a medida que surge información se puede ir ampliando a otros funcionarios».