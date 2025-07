Escándalo $Libra: diputados de Unión por la Patria reclaman urgente tratamiento para desbloquear la comisión

Los diputados nacionales de Unión por la Patria (UP) reclamaron al bloque oficialista que dé tratamiento urgente al proyecto conocido como «ley anti empate», con el fin de desbloquear la designación de autoridades en la comisión investigadora sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra, cuya conformación se encuentra estancada desde abril.

Sabrina Selva, Juan Marino y Mónica Litza enviaron una nota dirigida al presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, solicitando la convocatoria para debatir el expediente 3095-D-2025, según confirmaron fuentes parlamentarias a Noticias Argentinas.

Esta iniciativa fue presentada por Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y cuenta con el respaldo de los bloques Encuentro Federal y Democracia para Siempre.

El proyecto establece que, en caso de que la elección de autoridades termine en un empate, la presidencia de la comisión debe quedar en manos del espacio político que tenga mayor cantidad de bancas en la Cámara de Diputados. Actualmente, la votación para definir quién presidirá la comisión se encuentra empatada 14 a 14, siendo la candidatura de Selva la propuesta por la oposición.

Diputados opositores califican de «maniobras dilatorias» las demoras del oficialismo

Los legisladores de UP manifestaron su preocupación por las dilaciones y bloqueos del oficialismo, que calificaron como «maniobras dilatorias» con el objetivo de impedir el avance de la investigación sobre la supuesta estafa vinculada a la criptomoneda oficial Libra. «Es imprescindible garantizar el funcionamiento efectivo de la comisión para esclarecer las responsabilidades políticas en este caso», expresaron.

La ley anti empate también contempla criterios para la asignación de las vicepresidencias y fija un plazo máximo de tres meses para que la comisión presente un informe detallado sobre las posibles implicancias de figuras como Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni y otros funcionarios en el fracaso del proyecto criptográfico.

La iniciativa cuenta con el respaldo de un amplio sector parlamentario, con las firmas de Ferraro, Selva, Litza, Marino, Strada, Carrizo, Penacca, Massot, Carro, Gaillard, Tavela, Frade y Agost Carreño, entre otros.

