Pichetto: “El Congreso nunca va a votar la transferencia de las acciones de YPF”

Miguel Pichetto, en su despacho: «Nunca me fui de Río Negro, mi departamento está en Viedma».

Miguel Angel Pichetto admite que la gobernación de Río Negro es su sueño frustrado. Para despejarse lee y nada. Esta semana lideró la defensa de YPF desde el Congreso. Como se sabe habla con todos los gobernadores y con los principales dirigentes del Comahue. Su propia imagen se repite en decenas de cuadros sobre las paredes del despacho donde recibió a Río Negro.

-¿Cómo ve el cambio de actitud y reclamo de los gobernadores?

-Es totalmente legítimo. El gobernador Weretilneck, también el gobernador Figueroa y gobernadores como Frigerio y Torres y los del norte del país verifican que muchas rutas nacionales empiezan a tener un fuerte deterioro. El gobierno nacional retiene el impuesto al combustible y un porcentaje de la ley está claramente asignado al mantenimiento y reparación de rutas. El deterioro afecta también el proceso de inversiones.

-Su bloque, Encuentro Federal, era dialoguista y ahora parecen opositores. ¿Los gobernadores hicieron el mismo cambio?

– El primer año han sido fundamentales para probar las leyes, para bloquear otras leyes que tenían profundo sentido social, como el tema de un aumento razonable a los jubilados o el tema universidades que fueron bloqueadas. Lo han hecho con un espíritu de ayudar y de colaborar con el gobierno. Lo que ellos perciben hoy es que no ha habido una respuesta de reciprocidad. Han tenido un sentido de la responsabilidad, como hemos tenido nosotros también.

-¿Se preservan las acciones de YPF después del fallo en Estados Unidos?

-¿Qué sostengo y qué sostuvimos desde mi bloque, también con otros diputados nacionales de distintos bloques, de Neuquén, de Río Negro, de la Patagonia, del peronismo? Qué esta es una sentencia de imposible cumplimiento. La propia ley de estatización, la 26741, en su artículo 10 dice que la exprociación de las acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Honorable Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros.

-¿Hay que pagar la pena?

-Primero hay que agotar la vía de carácter judicial en Estados Unidos. Como parte de la apelación el monto de la sentencia me parece realmente exhorbitante. A lo mejor hay que plantear hasta una acción en la Corte Americana, en orden a la afectación de recursos que son del Estado Nacional. En fin, creo que queda un camino judicial, pero en el final estará la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre un monto mucho más bajo con estos acreedores buitres.

-¿Alcanza un proyecto de resolución como el que presentaron?

-¿Cuál es la idea? Que lógicamente haya un acuerdo también del Gobierno y que podamos tener una decisión unánime del Congreso, sosteniendo que no vamos a votar ninguna ley que permita que las acciones de YPF sean embargadas en el proceso judicial. No fue una expropiación a lo Chávez, se hizo correctamente la expropiación. No se puede perder el control de la empresa ni la soberanía. El Congreso nunca va a votar la transferencia de las acciones con dos tercios.

Tengo con el gobernador una buena relación. También tengo un diálogo recuperado con Martín Soria. Miguel Pichetto, diputado nacional por Buenos Aires.

-Su proyecto lo firmaron distintos sectores.

-De Río Negro firmaron Martín Soria y Agustín Domingo. De Neuquén, Osvaldo Lliancafilo… Pero firmaron también gente de Unión por la Patria, radicales, de la Coalición Cívica. Hay un tema simbólico: el Congreso le informa a la jueza que no va a poder hacerse de este activo para cobrar.

-Aunque es diputado por Buenos Aires ¿defiende los intereses de Río Negro?

-Absolutamente. Es una conyuntura haber sido candidato por Buenos Aires. Pero en realidad siempre he defendido los intereses de Río Negro. En el debate que hubo entre Bahía Blanca y Sierra Grande estuve al lado del gobernador. Ahora va a haber barcos gasificadores. La planta quedará para otra etapa o para alguna futura inversión, pero me parece que el destino tenía que ser Sierra Grande. Incluso porque se está construyendo el oleoducto rumbo a Punta Colorada. Hay una visión del desarrollo patagónico muy importante.

-Parece querer volver a Río Negro…

-Nunca me fui. Tengo mi realidad en Viedma, mi departamento en Viedma.

-¿Y volvería a la política rionegrina?

-Tampoco dejo de mirarla todos los días, de analizarla y seguirla muy de cerca y de hablar con los protagonistas. Tengo con el gobernador una buena relación. También tengo un diálogo recuperado con Martín Soria. Con los diputados Llancafilo y Domingo y con Juan Martín.

-Se está definiendo una alianza en Buenos Aires entre el PRO y La Libertad Avanza, ¿cómo la ve?

-Probablemente pueda haber. Pero yo creo que el PRO debería haberse preservado y haber sido una fuerza del centro democrático con participación en el proceso electoral que viene. Pero bueno, creo que también fue un error haber adelantado las elecciones en la Ciudad. Son opiniones contrafácticas, ya los hechos ocurrieron.

Parecería que La Libertad Avanza no quiere hacer una alianza sino identificar únicamente la propuesta con La Libertad Avanza. El PRO pierde identidad, pierde protagonismo y no se preserva para el futuro en términos también de la democracia.

-¿Aparece una nueva mayoría opositora parlamentaria?

-Bueno… no hay nada que dure para siempre. Vos tenés un marco de tolerancia frente al Gobierno que ganó, legítimamente, la elección. Vos tenés y comprendés la necesidad del orden fiscal, pero también empiezan a aparecer dramas humanos y temas muy sensibles que hacen a la propia historia del Estado argentino.

-¿Seguiremos sin Preupuesto?

-Estos son los temas que se agotan, como se agotó también, y no va a haber, renovación de las facultades delegadas. El Gobierno ya lo sabe. Indudablemente en septiembre el Gobierno va a tener que presentar un Presupuesto en serio porque sino el propio Congreso va a votar un Presupuesto.

-En el nuevo escenario está presa Cristina Fernández ¿Lo imaginaba?

-Yo creo que esta es la causa más endeble que tenía. Creo que estuvo mal defendida y que le incorporaron una prueba que no había sido parte de la instrucción, se la pusieron en el juicio oral. Y crep que si la condenaste a seis años de privación de la libertad, en este caso domiciliaria, no la podés inhabilitar de por vida. ¿Por qué la pena complementaria de la inhabilitación sería superior a la condena efectiva? Más allá de la cuestión judicial, tener preso a un presidente es un problema político. Empieza también a perturbar la relación de las instituciones o profundiza la confrontación. Y además profundiza un camino de riesgo para los que vinieron después de ella y para el propio Milei.