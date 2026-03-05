Cerró una escuela hogar con 90 años de historia en Río Negro: el impacto en las familias del paraje

“No me dejen sin mi escuelita”, decían los carteles que Tomi y Franco sostenían en sus manos el domingo en un abrazo simbólico alrededor de la Escuela Hogar 152 de Cerro Alto, un paraje ubicado a 150 kilómetros de Bariloche.

Madres, padres y docentes se unieron ante el temor del cierre definitivo de su escuela rural. Resistentes a despedirse de los pasillos que durante tantos años los albergaron, unas 150 personas pidieron la reapertura.

Foto: Marcelo Martinez / @marxelo.martinez

Los pobladores están movilizados porque luego del ciclo lectivo 2025, las puertas de la escuela nunca más se abrieron. El establecimiento primario está comprendido dentro de los que tienen Receso Invernal Extendido (RIE) y por eso debía iniciar las clases a mediados de febrero, pero no sucedió.

La escuela rural no es solo un espacio pedagógico. Sus aulas son albergue, comedor y espacio de contención para varias generaciones de chicos y pobladores de la región sur. La Primaria cumplió 90 años de historia en febrero.

En la actualidad, asistían cuatro estudiantes, tres desde 2025 y una que se incorporaba este año. La modalidad era semanal ya que ingresaban los lunes y regresaban a sus casas los viernes, aunque no todos tenían ese régimen. Si bien la matrícula era pequeña, es habitual en este tipo de instituciones.

Foto: Marcelo Martinez / @marxelo.martinez

“La escuela de Cerro Alto es más que una escuela para nosotros, porque es donde nuestros hijos aprendieron a leer, a escribir, a compartir. Era un lugar donde pasaba momentos lindos”, relata Silvia Catricheo, madre de uno de los estudiantes de 11 años, en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Ellos son una de las familias del paraje. La mujer es ama de casa, su esposo es peón rural. Su hijo iba a empezar sexto grado este año y aún no saben cómo reorganizar sus rutinas.

Marcela Strahl, directora general de Educación del Ministerio de Educación de Río Negro, explica los motivos. Asegura que la zona donde está ubicada la primaria está bajo “emergencia hídrica” y que cuentan con informes del Departamento de Aguas y Aguas Rionegrinas que lo confirman.

“Ante esa contingencia resultó necesario poder pensar en qué hacer y la única solución viable fue el cierre provisorio o transitorio de esta escuela de Cerro Alto”, afirma la funcionaria.

“Excede lo que tiene que ver con el ámbito educativo, nos llega este informe donde está la sugerencia del cierre para garantizar la higiene y la salubridad de las personas”. Marcela Strahl, directora general de Educación del Ministerio de Educación de Río Negro.

En el caso de los niños que estaban matriculados en esa institución, deberán sumarse a la matrícula de la Escuela Hogar 158 en el paraje Corralito, a 13 kilómetros de distancia.

La medida fue ejecutada “con la garantía de sostener a todos los puestos laborales». La escuela 152 contaba con un director, un docente de jornada completa y un docente auxiliar, los cuales también fueron reubicados en distintas instituciones.

Foto: Marcelo Martinez / @marxelo.martinez

“Se trabajó con la Supervisión y con las familias desde el Consejo Escolar para garantizar que estos niños puedan asistir a la escuela primaria 158”, asegura. Además, dijo que uno de los acuerdos fue que los chicos cuenten con transporte.

Cierre de la Escuela 152: «El golpe emocional es duro para todos»

Mientras hacía sus maletas para marcharse y no volver, entre la mudanza y el trasapaso de bienes, una de las maestras auxiliares docente, Ana Isabel Delgado, habló con Diario RÍO NEGRO. Lleva 19 años trabajando en la institución. Ella era una de las que residía en ese edificio de lunes a viernes.

Con una mezcla de tristeza e indignación, cuenta que para ella es mucho más que solo una escuela. Los pobladores de la zona se concentran en esas paredes, es un centro de referencia y asesoramiento, un nexo con la ciudad de Bariloche.

«Una escuela hogar pasa a ser tu casa, donde estos nenes son considerados nuestros hijos, donde sus familias son nuestras familias». Ana Isabel Delgado, maestra auxiliar en la Escuela 152 de Cerro Alto.

«El golpe emocional ha sido duro para todos y la impotencia y la bronca mucho más todavía», asegura. Para ella, el «valor emocional» es incalculable y difícil de entender. «Cuando elige un perfil rural dentro de la profesión, elige este lugar y lo defiende como si fuera nuestra propia casa», asegura la docente.

Cierre de la Escuela 152: el impacto en las familias

Para los chicos, la distancia para recorrer es mayor y las familias rechazan el cambio de comunidad educativa. Algunas iniciaron gestiones administrativas y judiciales para revertir la medida.

“Como familia nos perjudica mucho porque nuestro hijo no se queda en el hogar y si tenemos que enviarlo a la escuela de Corralito, nos impacta mucho en lo económico ya que tenemos que hacer el doble de kilómetros todos los días, y por ende nos lleva mucho combustible”, explica Silvia, una de las madres.

Foto: Marcelo Martinez / @marxelo.martinez

Desde Educación se comprometieron a brindarles transporte durante este año por el cierre de la escuela. “Pero después se nos dijo que la única forma era si mi hijo se quedaba en el hogar. Eso nos afecta, no es algo que teníamos programado porque priorizamos que él todos los días esté con nosotros”, admite la mujer. Por este motivo, deberán resolver cómo seguir.

“Cuando nos enteramos (del cierre), empezamos a hacer notas pidiendo explicaciones, ya que agua en la escuela sí hay. (…) Seguimos adelante con el reclamo y con el proceso en el juzgado”. Silvia Catricheo, madre de uno de los estudiantes de 11 años.

La mujer quien tiene otras dos hijas alumnas, una de ellas egresada el año pasado de séptimo grado. Ahora, por distintos medios solicitan que reabran la escuela. “Como comunidad y padres no hemos tenido el apoyo de ninguna autoridad”, cierra la madre.

Cierre de la Escuela 152: «Una contingencia de la naturaleza»

“No tiene que ver con la falta de matrícula, sino que tiene que ver con una contingencia de la naturaleza. Las perforaciones no han podido llegar a tener agua y por eso se cerró provisoriamente. Entendemos que tiene que ver también con el período de sequías, la falta de lluvia”, dice Marcela Strahl, vocera de la cartera educativa.

La escuela lleva más de 90 años de trayectoria en una zona donde la falta de agua no es un suceso aislado. “En otras ocasiones se llevaba agua, pero implica trasladarla de otros lugares donde tampoco hay gran provisión”, dice. Además, creen que no será viable en época invernal.

Por su parte, la maestra Ana Delgado confirma que hay faltante de agua en la zona de los parajes, pero «eso no impide el normal funcionamiento que tenemos nosotros», fustiga.

Cuando se enteraron a principios de año, solicitaron que les permitan comenzar el ciclo lectivo normalmente. «Uno bombea todos los días y agua hay, alumnos también hay», dice la docente en contraposición a la palabra oficial, por lo que los llena de incertidumbre la situación.

“La realidad es que todos han podido ser reubicados, en algunos casos en la escuela de Corralito y en otros, por cuestión de cercanía o de trabajo en otros lugares”, resume Strahl.