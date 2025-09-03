Esperan que en el 2026 esté lista la ampliación de la planta de líquidos cloacales para Cutral Co y Plaza Huincul

La ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales que recibe los desechos de Plaza Huincul y Cutral Co avanza a buen ritmo. Mientras se trabaja en el sector, las llamadas «piletas» siguen funcionando. El plan de ejecución tiene un plazo hasta diciembre de 2026, según se anunció oficialmente. Los fondos son aportados en partes iguales por los dos municipios y el gobierno provincial. El presupueso orilla los 14 mil millones de pesos.

La millonaria inversión que demandará la mejora de este servicio se afronta tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno provincial y los municipios cutralquense y huinculense. La planta de tratamiento de líquidos cloacales funciona en la zona de chacras de Plaza Huincul y es operada por el personal del Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Epas.

Históricamente recibió los desechos de las dos poblaciones y ante el crecimiento que registran las dos ciudades quedó obsoleta. Ante la necesidad de tener un servicio de saneamiento acorde al actual crecimiento, es que coincidieron las tres reparticiones estatales para afrontar su ejecución.

Plaza Huincul ampliación de piletas de tratamiento de residuos líquidos cloacales para las dos ciudades. (Fotos: gentileza)

La idea es que tenga una capacidad suficiente con una expectativa de crecimiento hacia unos 20 o 30 años en adelante. Se busca optimizar, ampliar y readecuar las actuales instalaciones. El presidente del EPAS, Gustavo Hernández explicó en el recorrido por el sector que hizo la comitiva de autoridades encabezada por el gobernador Rolando Figueroa, que se resolvió mantener el mismo predio.

El funcionario detalló que se optó por mantenerse en el mismo predio para aprovechar las redes y los troncales actuales. Ambos municipios ejecutaron los denominados colectores Norte y Sur que permitirán a vecinos que no tienen el servicio de red cloacal acceder a la conexión.

En la misma línea Hernández dijo que se hace la refuncionalización de las actuales lagunas y recordó que «tiene la gran particularidad que se están construyendo sobre las actuales lagunas en pleno funcionamiento». Se espera que con la ampliación se pueda dar respuesta a los 120 mil habitantes.

La inversión ronda los 14 mil millones de pesos

Se aprovecharán las instalaciones actuales de redes. Se espera que se finalice en diciembre de 2026 (Fotos Gentileza)



El presupuesto para esta obra ronda los 14 mil millones de pesos, según se informó. En el plan de ejecución estima que para diciembre de 2026 esté concluida esta ampliación, tal como confirmó el ministro de Economía, Guillermo Koening, a cargo de Infraestructura.

Finalmente, se recordó que la ampliación prevé la incorporación de tecnología actualizada y encuadrada en las normativas ambientales vigentes. En la actualidad, los desechos cloacales que no pueden ser tratados, son eliminados por el zanjón colector en sentido este.

Las obras forman parte del plan de infraestructura que viene ejecutando la Provincia con dos lineamientos claves: el orden que permite destinar los fondos donde son necesarios y el trabajo conjunto con todos los municipios, dentro del pacto de gobernanza.