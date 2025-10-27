Estados Unidos felicitó a Javier Milei tras el triunfo en las elecciones 2025: los mensajes de Donald Trump y Scott Bessent

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al mandatario nacional Javier Milei por la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del pasado domingo. A través de sus redes sociales, Trump manifestó: “Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.

Por su parte, el presidente Milei respondió al mensaje, agradeciendo la confianza y reafirmando el vínculo ideológico. “Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental”, aseguró Milei en su cuenta de X.

Gracias Presidente @realDonaldTrump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización… pic.twitter.com/G4APcYIA2i — Javier Milei (@JMilei) October 27, 2025

Scott Bessent enfatizó sobre la importancia estratégica de Argentina

A las felicitaciones se sumó el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien también utilizó sus redes sociales para destacar el triunfo oficialista. Bessent publicó una fotografía junto a Milei y expresó: “Felicito al presidente Javier Milei por el muy exitoso resultado de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término. El presidente Milei cuenta con un mandato renovado para impulsar el cambio”.

El funcionario estadounidense enfatizó la importancia estratégica de Argentina en la región. “Argentina es un aliado fundamental en América Latina. Estos resultados dan un ejemplo claro de que la política de la administración Trump de ‘paz a través de la fortaleza económica’ está funcionando”, señaló Bessent, vinculando los resultados con la estrategia internacional republicana.

Según la información oficial, el triunfo del oficialismo cumplió con una de las exigencias que Trump había planteado a Milei tras su última visita a Estados Unidos: obtener un fuerte respaldo electoral en las urnas. En este contexto, Bessent remarcó que “bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca fue más fuerte”, indicando un período de máxima fortaleza en el vínculo bilateral.