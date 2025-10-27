Los departamentos que explicaron el domingo libertario en Neuquén: en dos superaron el 40%

La victoria en cuatro de los 16 departamentos de la provincia le bastó a La Libertad Avanza para quedarse con dos de las tres diputaciones nacionales que ponía en juego Neuquén en las elecciones legislativas de ayer.

La fuerza que representa al presidente Javier Milei anotó incluso una performance superior en el tramo de senadores, en el que consiguió ser el espacio más votado en cinco jurisdicciones departamentales.

Según los datos oficiales conocidos hasta el cierre de esta edición, con el 97,5% de los votos escrutados, el espacio libertario triunfaba en la disputa para la Cámara Baja con el 33,46%, seguido de cerca por el frente del oficialismo provincial, La Neuquinidad, con 31,43%.

En la pugna por la Cámara Alta, el oficialismo nacional, que llevaba como cabeza de lista a Nadia Márquez, ascendía hasta el 35,72%, por encima del 29,43% que cosechaba la alianza local. En ambos casos, las diferencias lucían irreversibles.

Como preveían algunos sondeos en la previa, ambos espacios polarizaron la elección, dejando en un distante tercer lugar a Fuerza Patria, cuya versión local apenas pudo superar el 13%.

El triunfo de La Libertad Avanza tuvo buena parte de su explicación en el departamento Confluencia, el más poblado de la provincia, donde pudo imponerse con casi el 35% y compensar el eventual peso político del oficialismo provincial en los municipios del interior.

También tuvo resultados contundentes en el sur de la provincia. Los libertarios fueron la primera fuerza electoral en ambos tramos en Huiliches, Lácar y Los Lagos, en estos dos últimos casos con guarismos por encima del 40%. En Zapala, en tanto, resultaron vencedores con su lista para el Senado.

La Neuquinidad, fuerte en el norte y con victoria en los departamentos petroleros

La Nequinidad, que estuvo más cerca en la competencia por la Cámara Baja, se hizo fuerte en los distritos del norte, con victorias contundentes en los departamentos Minas y Chos Malal, lugar donde el gobernador Rolando Figueroa comenzó su carrera política.

A diferencia de lo visto en 2023, cuando se debió elegir presidente, La Libertad Avanza no pudo repetir su rendimiento en los departamentos más identificados con Vaca Muerta.

En Añelo, por ejemplo, el frente del mandatario provincial se impuso para Diputados por 41,79% a 35,12%. Mientras que en Rincón de los Sauces, donde también había sorprendido el ahora oficialismo nacional, la diferencia fue aún mayor: 44,29% a 34,27%.