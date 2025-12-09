Estafa con planes sociales: el tribunal anunciará el jueves las penas de los 12 condenados

Luciano Hermosilla, Juan Kees y Juan Guaita son los jueces que intervinieron en el juicio. Foto Matías Subat.

El tribunal dará a conocer el 11 de diciembre las penas para los 12 condenados por la estafa con planes sociales. Se trata de la maniobra que involucró a funcionarios y funcionarias del ministerio de Desarrollo Social, incluso al propio ministro del gobierno de Omar Gutiérrez, entre 2020 y 2022.

El próximo jueves, a las 12.30, los jueces leerán el veredicto en el que explicarán sucintamente las razones que fundaron la resolución. Luego tendrán diez días para enviar la sentencia completa. Las partes podrán apelarla ante el Tribunal de Impugnación en 2026.

Tanto el fiscal jefe Pablo Vignaroli como Gustavo Kohon, querellante en representación de la fiscalía de Estado, pretenden que se cambie la calificación por asociación ilícita, la acusación con la que llegaron a juicio y que el tribunal entendió que no se probó.

Las 12 personas fueron condenadas por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, cuya escala penal va de los dos a los seis años.

El tribunal integrado por Luciano Hermosilla, Juan Kees y Juan Guaita deberá determinar si le otorga el mínimo, como pidieron las defensas, de ejecución condicional, o si va a imponer penas de efectivo cumplimiento.

Hay tres de los imputados que se encuentran con prisión domiciliaria y antes cumplieron preventiva (dos años y cinco meses). Ellos son: Ricardo Soiza, Néstor Sánz y Marcos Osuna.

Además los jueces pueden ordenar el decomiso de bienes. En este caso se requirió para inmuebles y vehículos de Sánz, Isabel Montoya y Valeria Honorio.

La estafa fue de 153 millones de pesos, a valores históricos. La actualización eleva el monto a mil millones de pesos.