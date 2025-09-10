Estafa con planes sociales en Neuquén: cuándo será el veredicto

El Tribunal integrado por Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla fijó la fecha probable en la que dictará el veredicto luego del juicio por la estafa con planes sociales. Ese día informarán si declaran responsables o no, a todos o a algunos de los 12 imputados.

El empezó el 21 de julio pasado a las 9 y terminó este miércoles 10 de septiembre a las 13:05. Se extendió 32 jornadas, un récord desde que está vigente el Código Procesal Penal acusatorio. El inciso 4 de su artículo 224, que será utilizado por primera vez, les otorga a los jueces diez días para deliberar y dar a conocer el veredicto, y 20 para la sentencia.

La intención del Tribunal es dar a conocer el veredicto el 24 de septiembre, aunque podrían adelantarlo un día.

El veredicto es un resumen oral en el cual los magistrados dan a conocer si declaran responsables o no a todos o parte de los imputados, de qué delitos, y reflejan algunas consideraciones que luego profundizan en la sentencia escrita.

Lo que pidió la fiscalía

La fiscalía pidió para Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales; Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización; Marcos Osuna, exjefe de Programas; Tomás Siegenthaler, ex Coordinador Provincial de Administración y Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social, que los declaren responsables de jefes de la asociación ilícita, y coautores de fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito, 9.303 hechos.

Los mismos delitos, pero como integrantes y no jefes, les atribuyeron al exdirector de Finanzas, Luis Gallo; la exdirectora de Finanzas, Laura Reznik; la exdirectora de Tesorería, Julieta Oviedo; Isabel Montoya; Valeria Honorio; Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury.

Los alegatos de las defensas

Por su parte las defensas solicitaron la absolución de Siegenthaler, Di Luca, Gallo, Reznik, Oviedo, Montoya, Honorio, Victoria Contreras y Cury.

Aceptaron su responsabilidad Sánz y Osuna, pero el primero sólo por los delitos de administración fraudulenta y uso indebido de tarjeta de débito; mientras que el segundo pidió que lo condenen como «partícipe secundario de defraudación por el uso indebido de tarjeta de débito». En ambos casos, sus abogados plantearon que debe considerarse toda la maniobra como un solo hecho.