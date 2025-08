Estafa con planes sociales en Neuquén | Difunden las escuchas telefónicas: son entre desopilantes y dramáticas

El juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén fue este martes una especie de radioteatro. El subcomisario Gerardo Oviedo, del departamento Delitos Económicos, describió los elementos secuestrados en la veintena de allanamientos realizados y difundió audios de las escuchas telefónicas a ciertos imputados.

El policía, quien participó en toda la investigación, declaró durante siete horas -con varios cuartos intermedios-, plusmarca hasta ahora en las 12 jornadas que lleva el juicio. No hubo grandes revelaciones pero se confirmaron muchos datos. Las pinchaduras permitieron conocer qué hacían y decían los imputados al mismo tiempo que se producía la implosión de la banda.

Superados ciertos problemas de sonido, los audios se difundieron por los parlantes de la sala 12 para que los escuchara el Tribunal integrado por Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla, los fiscales, defensores, imputados y la prensa.

Aquí algunos ejemplos.

«Cury nos dijo que a las 7 arranca todo»

Marcos Osuna y el defensor público Juan Pablo Piombo (Cecilia Maletti)

Audio I. Fecha 31 de agosto del 2022, hora 2:37 de la mañana. Faltan menos de 5 horas para que empiecen 11 allanamientos simultáneos que harán caer a la organización. C.J.V., empleado de planta política de la dirección de Planes Sociales quien después se convertirá en arrepentido (por eso no puede difundirse su nombre ni imagen) habla con un amigo y le cuenta: «estoy no implicado pero sí en el círculo del tema este de los bancos y me va a caer un allanamiento (…) están buscando información que no hay. La computadora se la entrego a un compañero que pasa ahora a buscar todo (…) yo me quedo sin teléfono, quedamos todos incomunicados (…). Alfredo Cury (el abogado que ahora está imputado) nos dijo que a las 7 de la mañana arrancan. ¿Vos podés averiguar? En un rato pasa Marcos y se lleva todo».

Como ya informó diario RÍO NEGRO, existió una fuga de información -nunca esclarecida- y horas antes de los allanamientos, los imputados Marcos Osuna y Alfredo Cury pasaron por las viviendas de algunos sospechosos a retirar teléfonos y computadoras. Esta escucha lo confirma.

«Vos sabías que no estaba bien»

Gerardo Oviedo, subcomisario de Delitos Económicos, fue el único testigo del martes. (Cecilia Maletti)

Audio II. También 31 de agosto del 2022, casi a la misma hora: 2:34 de la mañana. Faltan casi cinco horas para los allanamientos. Pamela Alejandra Cea, quien dos años después aceptará su responsabilidad y será condenada a 3 años de prisión en suspenso como integrante de la asociación ilícita, habla con su madre en medio de una crisis de angustia. Le cuenta que «me está llamando Marcos, dice que vos lo vas a denunciar».

La madre le contesta: «vos sabías de antemano que esto no estaba bien y vos lo hiciste. Yo no voy a denunciar a nadie, pero que Marcos no venga a llenarte la cabeza a vos. Tendría que haber hablado conmigo. Hasta la 1 lo esperé. (…) Quiero dormir Pame, descansá».

El subcomisario Oviedo dijo que «Marcos» es el imputado Marcos Osuna.

La risa de Ricardo

Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales. (Cecilia Maletti)

Audio III. También el 31 de agosto del 2022 pero a las 12:34. Los 11 allanamientos terminaron, hay una decena de demorados. Carolina Hernández (una «reclutadora» ya condenada a 3 años de prisión en suspenso) habla con una persona identificada como «Lema», quien le comenta: «dicen que Ricardo está preso». Ella responde: «está tomando café en Delitos Económicos el viejo pelotudo ese. ¿Vos te creés que va a caer? El tipo está como si nada, y es el pez gordo».

Al escuchar este audio, Ricardo Soiza se rió con ganas. Es el exdirector de Planes Sociales, está sindicado como uno de los cabecillas de la asociación ilícita.

Las instrucciones del abogado

Audio IV. El mismo 31 de agosto del 2022, Carolina Hernández habla con Valeria D’Angelo, cuyo esposo Fernando Cardozo Regidor está siendo juzgado.

D’Angelo es docente, tiene un cargo directivo y además ella, su esposo y su hija cobran planes sociales. Por eso se preocupa cuando estalla el escándalo. Su reclutadora le da instrucciones: «yo fui a hablar con el abogado, y me explicó: ustedes tienen que decir que no sabían que no podían tener un plan, que los que tendrían que saber eran los de Desarrollo Social; ellos no se lo tendrían que haber dado. Tenés que decir que estabas re mal porque cerraron la escuela (por la pandemia) y lo fuiste a pedir sin saber. Esa es la indicación».

D’Ángelo le contesta: «en el momento que lo ofreciste lo necesitábamos pero ahora estamos los tres con trabajo, y encima yo tengo un cargo directivo. Si no te perjudico, me doy de baja».

«Lo tenés intervenido»

Laura Giuliani, defensora pública de Circunscripción; Néstor Pablo Sánz y el abogado particular Fabián Flores. (Cecilia Maletti)

Audio V. El 15 de septiembre del 2022 se produce una segunda tanda de allanamientos que involucra la vivienda de Néstor Pablo Sánz, sindicado como uno de los presuntos cabecillas de la organización. Al día siguiente a las 12:20 habla con una persona y le cuenta: «estoy como el culo, sin un mango, sin movilidad, me sacaron el sueldo, me reventaron la casa anoche. Estamos viviendo una situación de mierda. Me hicieron una cama. Este viejo me hizo un quilombo. Ahora está mi mujer (se refiere a Isabel Montoya, juzgada en esta instancia) acá adentro viendo a Soiza, que pedirle explicaciones, que levante todo… Necesito algo para moverme dos o tres días. ¿No tenés nada para alquilar? Estoy a pata».

Audio VI. También habla con Valeria Honorio, su expareja (juzgada en esta instancia). «Acá me desconocen todos, espero que vos no estés metida en esto», le dice Sánz. «Me están haciendo una mala jugada».

Audio VII. Unos días antes, el 4 de septiembre del 2022 a las 19:21, Sánz había hablado con C.J.V. (quien después se convertirá en arrepentido), pero la conversación fue muy breve: «boludo me tenés que llamar de otro teléfono, lo tenés intervenido», le advirtió el exdirector de Fiscalización.

«Ninguna oficina paralela»

En el cierre de la jornada, Ricardo Soiza pidió la palabra para declarar que no tenía «ninguna oficina paralela» en el primer piso de su restaurante Faraón, como reveló el lunes el comisario inspector Martín Van de Genachte.

Lo singular es que no desmintió nada: reconoció que tenía un escritorio, dos mástiles con las banderas de Argentina y de Neuquén, y una foto del exgobernador Felipe Sapag.

Lo que dijo fue que «me lo regaló un secretario de Estado», al que no identificó. «Era de mi propiedad, era un regalo, que lo hubiera pagado con todo gusto», afirmó.

En la audiencia del martes se conocieron más elementos secuestrados en el restaurante. El subcomisario Gerardo Oviedo enumeró: un teléfono celular; talonarios de una clínica; talonarios con sello y firma de un médico pero el resto en blanco; dos notebook; cuatro pendrives; un DVR; dos CPU con matrícula del Estado provincial; siete sellos oficiales; una carpeta foliada con documentación del ministerio de Desarrollo Social y una caja fuerte cerrada.