Videos exclusivos: las escuchas telefónicas en la estafa con planes sociales en Neuquén

En agosto del 2022, la fiscalía de Delitos Económicos abrió una investigación por la estafa con planes sociales a partir de denuncias de beneficiarios que no recibían el dinero que les correspondía. Como parte de las tareas se realizaron intervenciones telefónicas a los principales sospechosos. Ahora, en el juicio oral, esos audios se hicieron públicos.

Las escuchas, cientos de horas de grabación, ocupan 31 DVD. Según la fiscalía, no aparece nombrado ningún dirigente político de Neuquén de primer nivel o fuera del círculo de los que ya están imputados.

Este es un muestreo representativo de los audios que se difundieron hasta ahora en la audiencia pública.

«Ni en pedo vas al cajero»

El subcomisario Gerardo Oviedo, quien declaró como testigo el martes, respondió a preguntas del fiscal Juan Narváez que le intervinieron el teléfono a Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales, acusado de ser uno de los cinco cabecillas de la asociación ilícita.

En el audio difundido en el juicio se lo escucha hablar con su hijo Nicolás.

La transcripción del diálogo es la siguiente:

-Hola pá?

-Nico, si te cruzás con Forestier no le des ni pelota eh.

-¿Qué Forestier?

-Jorge, porque vas al cajero, ni en pedo vas al cajero, que se arregle con su (…) con la plata, que la consiga y me la traiga, problema de él.

-Listo, dale, joya.

La fuga de información

Como informó diario RÍO NEGRO, el 31 de agosto del 2022 se realizaron 11 allanamientos simultáneos: a la dirección de Planes Sociales y a las viviendas de varios sospechosos.

La noche anterior, según declararon varios testigos, el abogado e imputado Alfredo Cury les avisó del procedimiento. Además pasó con otro imputado, Marcos Osuna, a retirarles a algunos de ellos los teléfonos y computadoras.

Así lo corrobora este audio, grabado cinco horas antes del allanamiento. El que habla es C.J.V. (su identidad se mantiene en reserva) con un amigo, a las 2:34 del 31 de agosto del 2022:

«Ya cayeron todos los gordos y no pasó nada»

Carolina Hernández es una puntera del MPN que se dedicaba a reclutar beneficiarios de planes sociales. Fue condenada a 3 años de prisión en suspenso.

Después de los allanamientos simultáneos del 31 de agosto del 2022, sostuvo este significativo diálogo en el que expresa su confianza de que la causa quedará en la nada.

El mal momento de Sánz

El 15 de septiembre del 2022 se produjo una segunda tanda de allanamientos que involucró la vivienda de Néstor Pablo Sánz, sindicado como otro de los presuntos cabecillas de la organización.

Al día siguiente a las 12:20 habla con una persona y le cuenta su situación. Al finalizar la escucha, el subcomisario Oviedo le explica al fiscal Juan Narváez de qué se trató parte de la charla:

Las escuchas telefónicas son una parte de la prueba en contra de los 14 imputados en la estafa. La acusación es por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito.

El juicio oral transita por su tercera semana. La fiscalía terminará de interrogar a sus testigos a mediados de mes, y luego comenzarán a citar a los testigos de las defensas de los imputados.

Ficha técnica

La acusación está representada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, el fiscal del caso Juan Manuel Narváez, las asistentes letradas Tanya Cid y Agustina Jara; es querellante por la fiscalía de Estado Gustavo Kohon.

Por la defensa intervienen los abogados particulares Pablo Gutiérrez (por Siegenthaler, Reznik, Oviedo y Krom); Gonzalo Rodríguez (Di Luca); Fabián Flores (Gallo); Maximiliano Gómez y Fausto Ciccocioppo (Victoria Contreras).

La defensa pública (Laura Giuliani, Carolina Johanssen y Juan Pablo Piombo) lo hace por Sánz, Osuna, Montoya, Honorio y Cardozo Regidor. En el caso de Alfredo Cury, es imputado, se defiende a sí mismo y a Ricardo Soiza.

El tribunal de juicio está integrado por Juan Kees (presidente), Juan Guaita y Luciano Hermosilla.