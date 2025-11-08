Estafa con planes sociales en Neuquén: el debate por la recuperación del dinero

La pericia técnico contable será protagonista en el juicio para determinar las penas y eventuales decomisos. (Archivo/Cecilia Maletti)

La fiscalía de Delitos Económicos ofreció 31 testigos y dos peritos para que declaren en el juicio de cesura contra los 11 condenados por la estafa con planes sociales en Neuquén. En esa instancia pedirá penas de prisión efectiva para exfuncionarios como el exministro Abel Di Luca y el exdirector Ricardo Soiza, entre otros. Pero el eje más fuerte de la discusión se dará por el decomiso de los bienes que, según la acusación, algunos imputados adquirieron con dinero de los subsidios.

El juicio comenzará el 25 de noviembre, pero la precuela ya se transita. El próximo viernes 14 habrá una audiencia en la cual la defensa pública de tres condenados -Néstor Pablo Sánz, Isabel Montoya y Valeria Honorio- se opondrá a que citen a declarar a algunos testigos y se acepten ciertos documentos propuestos por la fiscalía.

El equipo de Pablo Vignaroli y Juan Narváez, con el apoyo de Gustavo Kohon por la fiscalía de Estado, pretende utilizar como prueba un expediente del 2016 en el que aparecen el líder piquetero de Centenario -ya fallecido- Héctor «Zapallito» Molina e Isabel Montoya.

También quiere escuchar al vendedor del lote en un barrio privado que compró Montoya, quien no fue convocado al juicio de responsabilidad.

Otros testigos y documentos

Otros testigos propuestos por la fiscalía son el presidente del Tribunal de Cuentas, Juan Pablo Dirr; el juez electoral de Neuquén, Jorge Sepúlveda; el abogado de la fiscalía de Estado, Ismael Bras; y las contadoras que hicieron la controvertida pericia contable Agustina Martínez y Melisa Benítez.

La fiscalía ofreció un legajo del 2019 en el que estuvo imputado Alfredo Cury, el abogado que se defiende a sí mismo y a Ricardo Soiza. En esa ocasión acordó una suspensión de juicio a prueba.

Las responsabilidades

En el juicio de responsabilidad fueron condenados como coautores de administración fraudulenta agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública Orlando Abel Di Luca; Ricardo Soiza; Tomás Siegenthaler; Néstor Pablo Sanz; Luis María Gallo; Laura Carolina Reznik Mastronardi y Julieta Mariana Oviedo.

En el rol de partícipes primarios declararon responsables del mismo delito a Valeria Noemí Honorio; Isabel Natalia Montoya; Marcos Ariel Osuna; Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras y Alfredo Andrés Cury.

Qué dijo el fallo judicial

El juicio de cesura es para determinar las penas. La fiscalía avanzará con el pedido de decomiso de bienes de los imputados, pese a que en la sentencia los jueces Luciano Hermosilla, Juan Kees y Juan Guaita dejaron expresamente sentado que «la Fiscalía no demostró que los acusados aludidos fueran los destinatarios finales de la maniobra defraudatoria».

Los jueces indicaron que la pretensión de las partes acusadoras es «adoptar medidas de recupero de los fondos ilícitamente obtenidos«, como por ejemplo el decomiso, pero señalaron que el mismo «exige la acreditación de que las personas acusadas se beneficiaron económicamente con la defraudación. Esta circunstancia no resultó acreditada en juicio, ni puede suponerse a partir de las eventuales inconsistencias patrimoniales».