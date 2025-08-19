Estafa con planes sociales en Neuquén | Lista de funcionarios investigados: lo que pidió la fiscalía a ARCA

La vigésima audiencia se realizará este martes, con la declaración de otra contadora de la fiscalía. (Archivo/Cecilia Maletti)

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aportó abundante y valiosa información sobre el perfil fiscal de medio centenar de personas que están o estuvieron en el radar de la fiscalía de Delitos Económicos durante la investigación de la estafa con planes sociales en Neuquén. La lista completa surgió durante el juicio oral, que este martes tendrá su vigésima audiencia.

En septiembre del 2022 la fiscalía comenzó a recibir respuestas a los pedidos de informes que envió al ARCA (ex AFIP) para conocer el perfil fiscal de las personas que estaba investigando por su presunta participación en la maniobra.

Así quedó revelado en el juicio oral con la declaración como testigo de Leandro Exequiel Igleria Villa, jefe de la sección penal tributaria del organismo. Indicó que «los oficios de la fiscalía solicitaban situación patrimonial, perfil fiscal, acreditaciones bancarias, bienes, declaraciones juradas, si la persona se encontraba en relación de dependencia, inscripta en impuestos, cuentas bancarias, acreditaciones de los períodos y si tuviera plazos fijos».

Informes sin valoración

Aclaró que «no hacemos valoración de la información patrimonial, bancaria, etcétera. Se ingresa al perfil de la persona, se hace una captura de pantalla y se remite con una respuesta formal».

El primer oficio lo respondió ARCA el 1 de septiembre del 2022, al día siguiente de los 11 allanamientos simultáneos que dieron inicio formal a la investigación. La fiscalía había pedido información sobre quienes luego serían acusados de ser cabecillas de la organización: Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz y Marcos Osuna, entre otras personas del «Grupo Rivadavia» que también fueron imputadas.

A partir de esa fecha los pedidos de informes se hicieron frecuentes y en forma progresiva incluyeron a más sospechosos. El 7 de julio del 2023 por ejemplo, hay una respuesta de ARCA con perfil fiscal de Tomás Sigenthaler, Julieta Oviedo, Laura Reznik y Luis Gallo, del «Grupo Anaya», y el abogado Alfredo Cury.

El pedido más profundo

El último oficio de esta serie lo respondió ARCA el 4 de abril del 2024, cuando faltaba poco para clausurar la investigación (el cierre de produjo el 30 de septiembre de ese año). Es el más llamativo por la profundidad del pedido y la cantidad de personas que alcanza, incluso sin estar imputadas en la causa.

Según declaró el jefe de la sección penal tributaria de la ex AFIP, de cada persona le pidieron sistema registral (donde se administran las altas, bajas y modificaciones de impuestos, actividades económicas, domicilios fiscales, relaciones de la CUIT); sistema de fisco; perfil fiscal, declaración jurada; régimen informativo de compras y ventas; participaciones societarias; propiedades; automotores; Transacciones Económicas Relevantes; cuentas bancarias; billeteras virtuales e informes de fiscalización de los períodos 2015 al 2020.

Todos los nombres

En la extensa lista figuran personas que están o estuvieron imputadas en la causa, como Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz, Orlando Abel Di Luca, Alfredo Cury, Julio Arteaga, Isabel Montoya, Omar Rodríguez Quezada, Emanuel Victoria Contreras, Luis Gallo, Aarón Escobar, Alfredo Meza Lizama y Gesel Tarifeño.

La fiscalía también le pidió a ARCA información fiscal sobre funcionarios vinculados a la municipalidad: Mariano Gaido, Héctor Eduardo Salvador Jabat, Braian Marino, Santiago Morán Sasturain y Luciano Palma.

Los fiscales tienen como política no hablar con la prensa durante el juicio. Diario RÍO NEGRO consultó extraoficialmente por qué motivo le pidieron al ARCA información sobre el intendente Mariano Gaido si no está imputado, y dijeron que fue «para ver si encontrábamos algo, pero no hay nada».

La información que maneja el organismo es sensible; Igleria Villa tuvo que pedir que lo relevaran del secreto profesional para dar a conocer algunos detalles en una audiencia pública.

Otras personas sobre las cuales se pidió información al organismo son María Eugenia Albornoz; Noela Beatriz Albornoz; Carlos Bizai; Leonardo Boela; Rosa Elvira Bravo; Marcelo Eduardo Contreras; Mariel Carolina Cuello; Gustavo Di Luca; Tomás Pablo Di Luca; Martín Diorio; Carlos Eguía; Marcelo Ferrari; José Vicente Garay; Sandra Gatica; Daniel Alejandro Honorio; Walter Honorio; Marinés Huaiquipán; Nancy Beatriz Lescano; Adriana López; Débora López; Sandra Mancera; Roberto Ojeda; Roxana Paredes; Fernanda Peralta; Héctor Raúl Peralta y Fernanda Pereyra.

También sobre Rubén Ponce; Giménez Rubilar; Ricardo Sandoval; Carmen Soto; Nancy Solorza; Hebe Daniela Subrini; Jorge Tamborindeguy; Horacio Néstor Urbina; Paola Valeria; Alejandro Carlos Vidal; Esther Villalobos; Andrea Paola Villalón; Claudio Vivanco; Orlando Braian Yañez y Orlando Jorge Yañez.