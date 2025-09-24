Estafa con planes sociales en Neuquén: fijaron fecha para debatir las penas

El Tribunal será el mismo que realizó el histórico juicio de 32 jornadas. (Matías Subat)

Los 12 condenados por la estafa con planes sociales en Neuquén ya tienen fecha para la audiencia en la que se debatirán las penas que deberán cumplir.

Serán cinco días de juicio, comenzará el martes 25 de noviembre y seguirá los días sucesivos hasta el lunes 1 de diciembre.

En esa instancia, llamada juicio de cesura, también declararán testigos y se presentarán pruebas pero sólo para discutir el monto de la condena que le corresponde a cada imputado.

Coautores y partícipes primarios

Como informó diario RÍO NEGRO, el Tribunal integrado por Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla declaró responsables de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública a 12 personas.

En carácter de coautores, fueron declarados responsables Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siegenthaler, ex Coordinador Provincial de Administración; Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales; Luis Gallo, exdirector de Finanzas; Laura Reznik, exdirectora de Finanzas; Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería y Néstor Pablo Sánz, ex director de Fiscalización.

Valeria Honorio, Isabel Montoya, Marcos Osuna, Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury fueron declarados responsables por el mismo delito, pero en carácter de partícipes primarios.

La diferencia es sutil. Uno de los defensores explicó que cuando llegue el momento de discutir la condena que les corresponde a cada uno, los partícipes primarios estarán en condiciones de pedir una pena más baja que los coautores.

Las penas posibles

La administración fraudulenta, agravada por haber sido cometida contra la administración pública tiene una escala que va de los dos a los seis años. La fiscalía anticipó que en el caso de los coautores, tratará de que les apliquen el máximo de la pena.

Hay tres imputados que llevan más de dos años con prisión preventiva y detención domiciliaria, Soiza, Sánz y Osuna. Alguno de ellos solicitará la libertad luego de la cesura.